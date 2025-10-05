ETV Bharat / state

बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, हिंदू को गुलामी की है आदत, अमीरी,गरीबी और जातिवाद सनातन की कमी

रायपुर में बाबा बागेश्वर ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : October 5, 2025 at 9:00 PM IST 5 Min Read