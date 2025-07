ETV Bharat / state

प्रयागराज के प्रो. राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय में BA-MA की फीस घटी; प्रोफेशनल कोर्स में हुई बढ़ोतरी - EDUCATION NEWS

प्रयागराज के प्रो. राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय में BA-MA की फीस घटी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 15, 2025 at 7:28 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 7:42 AM IST 2 Min Read

प्रयागराज: प्रो. राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज ने परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों की फीस संरचना में बदलाव किया है. बदलाव परंपरागत और व्यावसायिक दोनों श्रेणियों के पाठ्यक्रमों पर किया गया है, जो आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रभावी होगा. बीए और एमए जैसे पारंपरिक पाठ्यक्रमों की फीस में कटौती की गई है. वहीं, बीसीए, एमबीए और एमएससी जैसे प्रोफेशनल कोर्स में आंशिक वृद्धि की गई है. सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी एमबीए शुल्क में की गई है. प्रो. राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालयके कुलपति प्रो. अखिलेश सिंह ने बताया कि बीए की फीस को 7900 रुपए प्रति सेमेस्टर से घटाकर 4280 रुपए कर दिया गया है. इसी तरह एमए की फीस 9300 रुपए से घटाकर अब 5280 रुपए प्रति सेमेस्टर करने का निर्णय लिया गया है. यह बदलाव उन छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो सीमित संसाधनों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. प्रोफेशनल कोर्स में यह हुआ बदलाव: बीबीए की फीस 12300 रुपए से घटाकर 10680 रुपए कर दी गई है. बीसीए की फीस 13700 से बढ़कर 15400 रुपए हो गई है. एमबीए पाठ्यक्रम की फीस में 3.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और अब यह 12680 के स्थान पर 14800 रुपए प्रति सेमेस्टर देनी होगी. इसके विपरीत, एमसीए की फीस 30080 से घटाकर 29080 रुपए कर दी गई है, यानी इसमें 3.32 प्रतिशत की कमी हुई है.

विज्ञान वर्ग में कुछ कोर्स हुए महंगे: एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की फीस 16425 रुपए से बढ़कर 19320 रुपए प्रति सेमेस्टर हो गई है, जो 17.6 प्रतिशत की वृद्धि है. इसके अलावा एमएससी एनवायर्नमेंटल साइंस की फीस 15225 से बढ़कर 17800 रुपए और एमएससी बायोकेमिस्ट्री की फीस 14080 से बढ़कर 16120 रुपए कर दी गई है. यह पूरी फीस संरचना केवल विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों पर लागू होगी. इससे संबद्ध महाविद्यालयों की फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है. प्रोफेशनल कोर्स में मामूली बढ़ोतरी: बीबीए की फीस 12300 से घटाकर 10680 रुपए कर दी गई है.बीसीए 13700 से बढ़कर 15400 रुपए प्रति सेमेस्टर हुआ. एमबीए की फीस 12680 से बढ़कर 14800 रुपए (3.76% वृद्धि) हो गई. एमसीए की फीस 30080 से घटाकर 29080 रुपए प्रति सेमेस्टर (3.32% की कमी). एमएससी बायोटेक्नोलॉजी 16425 से बढ़कर 19320 रुपए हुई (17.6% वृद्धि). एमएससी एनवायर्नमेंटल साइंस 15225 से बढ़कर 17800 रुपए प्रति सेमेस्टर. एमएससी बायोकेमिस्ट्री की फीस 14080 से बढ़कर 16120 रुपए कर दी गई है. यह भी पढ़ें: योगी राज में यूपी की अर्थव्यवस्था में उछाल, सकल घरेलू उत्पाद ने छुआ 29.6 लाख करोड़ का आंकड़ा

प्रयागराज: प्रो. राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज ने परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों की फीस संरचना में बदलाव किया है. बदलाव परंपरागत और व्यावसायिक दोनों श्रेणियों के पाठ्यक्रमों पर किया गया है, जो आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रभावी होगा. बीए और एमए जैसे पारंपरिक पाठ्यक्रमों की फीस में कटौती की गई है. वहीं, बीसीए, एमबीए और एमएससी जैसे प्रोफेशनल कोर्स में आंशिक वृद्धि की गई है. सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी एमबीए शुल्क में की गई है. प्रो. राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालयके कुलपति प्रो. अखिलेश सिंह ने बताया कि बीए की फीस को 7900 रुपए प्रति सेमेस्टर से घटाकर 4280 रुपए कर दिया गया है. इसी तरह एमए की फीस 9300 रुपए से घटाकर अब 5280 रुपए प्रति सेमेस्टर करने का निर्णय लिया गया है. यह बदलाव उन छात्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो सीमित संसाधनों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. प्रोफेशनल कोर्स में यह हुआ बदलाव: बीबीए की फीस 12300 रुपए से घटाकर 10680 रुपए कर दी गई है. बीसीए की फीस 13700 से बढ़कर 15400 रुपए हो गई है. एमबीए पाठ्यक्रम की फीस में 3.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और अब यह 12680 के स्थान पर 14800 रुपए प्रति सेमेस्टर देनी होगी. इसके विपरीत, एमसीए की फीस 30080 से घटाकर 29080 रुपए कर दी गई है, यानी इसमें 3.32 प्रतिशत की कमी हुई है. विज्ञान वर्ग में कुछ कोर्स हुए महंगे: एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की फीस 16425 रुपए से बढ़कर 19320 रुपए प्रति सेमेस्टर हो गई है, जो 17.6 प्रतिशत की वृद्धि है. इसके अलावा एमएससी एनवायर्नमेंटल साइंस की फीस 15225 से बढ़कर 17800 रुपए और एमएससी बायोकेमिस्ट्री की फीस 14080 से बढ़कर 16120 रुपए कर दी गई है. यह पूरी फीस संरचना केवल विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों पर लागू होगी. इससे संबद्ध महाविद्यालयों की फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है. प्रोफेशनल कोर्स में मामूली बढ़ोतरी: बीबीए की फीस 12300 से घटाकर 10680 रुपए कर दी गई है.बीसीए 13700 से बढ़कर 15400 रुपए प्रति सेमेस्टर हुआ. एमबीए की फीस 12680 से बढ़कर 14800 रुपए (3.76% वृद्धि) हो गई. एमसीए की फीस 30080 से घटाकर 29080 रुपए प्रति सेमेस्टर (3.32% की कमी). एमएससी बायोटेक्नोलॉजी 16425 से बढ़कर 19320 रुपए हुई (17.6% वृद्धि). एमएससी एनवायर्नमेंटल साइंस 15225 से बढ़कर 17800 रुपए प्रति सेमेस्टर. एमएससी बायोकेमिस्ट्री की फीस 14080 से बढ़कर 16120 रुपए कर दी गई है. यह भी पढ़ें: योगी राज में यूपी की अर्थव्यवस्था में उछाल, सकल घरेलू उत्पाद ने छुआ 29.6 लाख करोड़ का आंकड़ा

Last Updated : July 15, 2025 at 7:42 AM IST