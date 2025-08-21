कवर्धा: छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी के फैसले के कारण ही बस्तर में हिंसा बढ़ी, जिसमें कई लोगों की जान गई.

बस्तर से बी सुदर्शन रेड्डी का कनेक्शन: कांग्रेस के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने साल 2011 में छत्तीसगढ़ में सलवा जुडूम को गैरकानूनी घोषित करने संबंधी फैसला सुनाया था. जिसके बाद बस्तर में सलवा जुडूम अभियान बंद कर दिया गया.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

"सुदर्शन रेड्डी ने बंद कराया सलवा जुडूम अभियान": डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कबीरधाम में कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी के कारण ही बस्तर में नक्सलवाद बढ़ा. उन्होंने कहा "हमारे बस्तर में जब सलवा जुडूम चल रहा था. लोग खुद ही आगे बढ़कर नक्सलवाद को खत्म करना चाहते थे, उस समय हो भी जाता. तब सुदर्शन रेड्डी ने जज के नाते ये आदेश किया कि सलवा जुडूम बंद किया जाए. 2011 के उनके निर्णय के बाद उन्होंने सलवा जुडूम की सीबीआई जांच की भी सिफारिश की. उसके बाद पूरा आंदोलन ध्वस्त हो गया. इसके बाद अगले 15 साल तक बस्तर झुलसता रहा. "

डिप्टी सीएम ने आगे कहा "अब जाकर नई सरकार बनने के बाद बस्तर में परिस्थितियां बदल रही है. जाने कितने लोगों का गल रेत देने, कई लोगों की जान लेने के लिए वो आदेश जिम्मेदार था."

सलवा जुडूम क्या है: बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था. जिसका नाम सलवा जुडूम रखा गया. सलवा जुडूम शब्द गोंडी भाषा का शब्द है. इसका अर्थ 'शांति यात्रा' या 'शांति का कारवां' है. इस नक्सल विरोधी जनआंदोलन की शुरुआत साल 2005 में बस्तर में कांग्रेस नेता और बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा ने की थी. इस अभियान का उद्देश्य नक्सलवादियों से मुकाबला करने में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना था, लोगों में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का उत्साह था. जिसे साल 2011 में रोक दिया गया.

छत्तीसगढ़ कैबिनेट विस्तार पर डिप्टी सीएम: मंत्रिमंडल विस्तार पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट में सीएम साय ने बहुत संयमित और बहुत सोच समझकर नए लोगों को जिम्मेदारी दी है. सभी नए चेहरे हैं. नए उम्मीद, नए तरंग, नए उमंग के साथ नए प्रतिमान गढ़े जाएंगे.

"मंत्रिमंडल में कई पुराने और वरिष्ठ नेता": कैबिनेट विस्तार में वरिष्ठ भाजपा नेताओं को अनदेखा करने के कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम ने कहा कि साय मंत्रिमंडल में कई वरिष्ठ नेता है. सीएम विष्णुदेव साय वरिष्ठ बीजेपी नेता है. राम विचार नेताम, दयालदास बघेल सीनियर है.

छत्तीसगढ़ कैबिनेट का विस्तार, अब 14 मंत्री: बता दें 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ कैबिनेट का विस्तार किया गया. तीन नए मंत्री बनाए गए. नए मंत्रियों में दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब है. तीनों मंत्रियों को विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है. गजेंद्र यादव को शिक्षा विभाग दिया गया है. राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग दिया गया है. गुरु खुशवंत साहेब को कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. साय मंत्रिमंडल में पहले सीएम सहित 11 मंत्री थे. अब मंत्रियों की संख्या 14 हो गई है.