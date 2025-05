ETV Bharat / state

सहारनपुर में दिनदहाड़े बी फार्मा छात्र की हत्या, परीक्षा देकर बाहर निकलते ही सिर में मारी गोली, स्कूल यूनिफॉर्म में आए थे हमलावर - MURDER IN SAHARANPUR

पुलिस मामले की कर रही जांच. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : May 24, 2025 at 5:55 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 6:17 PM IST

सहारनपुर : आईआईएमटी कॉलेज के बाहर बी फार्मा के छात्र को दिनदहाड़े बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. कार सवार बदमाश एक छात्र की पिटाई कर रहे थे, जैसे ही दूसरा छात्र एक्सटर्नल परीक्षा देकर बाहर आया ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से दो अन्य छात्र भी घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावरों को दौड़ा कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश फरार हो गए. हमलावर स्कूल यूनिफॉर्म में आए थे. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. पूरा मामला नागल थाना इलाके के गांव कोटा का है. स्कूल यूनिफॉर्म में आए थे बदमाश. (Video Credit; ETV Bharat) एक्सटर्नल परीक्षा देने आया था : मृतक की पहचान थाना भवन क्षेत्र के खियावड़ी गांव निवासी आशुतोष (19) के रूप में हुई है. आशुतोष देवभूमि कॉलेज का छात्र था और परीक्षा देने के लिए नागल के इंद्रप्रस्थ कॉलेज आया हुआ था, यहां उसका सेंटर पड़ा था. बताया जा रहा है कि हमलावर आर्यन नाम के छात्र की हत्या करने आए थे, लेकिन गोली आशुतोष के सिर में लग गई. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस की कई टीमें हमलावरों की तलाश में जुटी हैं.

बदमाशों ने भागते समय की फायरिंग : प्रत्यक्षदर्शी छात्र ने बताया कि हमलावर छात्र आर्यन को कार से उतर कर पीट रहे थे, उसे बचाने के लिए कॉलेज के अन्य छात्र और मौके पर मौजूद लोग आ गए. जिससे हमलावर भागने की कोशिश करने लगे. भागते समय हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. जिससे गोली आशुतोष को लगी. छात्र के मुताबिक 6 हमलावर कार में सवार होकर आए थे. बाकी 4-5 हमलावर बाइक से आए थे. मौसी के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था : स्कूल प्रबंधन ने बताया कि मृतक छात्र आशुतोष पुत्र सतीश शामली का रहने वाला था. वह देवभूमि कॉलेज में बी-फार्मा प्रथम वर्ष का छात्र था. पुलिस के मुताबिक आशुतोष सहारनपुर के जुनाद्दर गांव में अपनी मौसी के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है. साथ ही हमलावरों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं. आपसी रंजिश में हुआ विवाद : एसपी ग्रामीण सागर जैन ने बताया कि थाना नागल इलाके में इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट है. देवभूमि कॉलेज के बी-फार्मा प्रथम वर्ष के छात्र वहां एक्सटर्नल परीक्षा देने आए थे. जैसे ही एक छात्र बाहर निकल, कॉलेज ड्रेस में कुछ अज्ञात लोग कार से उतरते हैं और उसी छात्र की पिटाई शुरू कर देते हैं. जब अन्य छात्रों और आसपास के लोगों ने उन्हें रोकने और पकड़ने की कोशिश की तो वे भागते हुए फायरिंग करने लगे, जिसमें एक अन्य छात्र को गोली लग गई. घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. गोली चलाने वाले पास के ही कॉलेज के लग रहे हैं. हो सकता है कि उनके बीच कोई आपसी रंजिश रही हो, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है.

