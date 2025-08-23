आजमगढ़ : यूपी एसटीएफ और पुलिस की गोली का शिकार बना खूंखार अपराधी शंकर कनौजिया 14 साल से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था. वाहन लूटने, अपहरण और हत्या जैसे कई संगीन वारदातों में उसका नाम शामिल था. हत्या करने का उसका अंदाज काफी खौफनाक था. वह कत्ल के बाद सिर को काट लेता था. इसके बाद उसे दूसरी जगह नदी में फेंक देता था जिससे शव की आसानी ने पहचान न हो पाए.

रौनापार थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव निवासी लालचंज कनौजिया के बेटे शंकर कन्नौजिया के जन्म के बाद छठवें दिन उसकी मां की मौत हो गई थी. इसके बाद शंकर मऊ जिले के दोहरीघाट में अपनी मौसी के यहां रहने लगा. शंकर कन्नौजिया तीन भाई व दो बहनों में सबसे छोटा था. परिजनों के अनुसार 16 साल की उम्र में ही वह गलत संगत में पड़ गया था.

साल 2001 से लगातार क्राइम कर रहा था शंकर : शंकर को अपने भाइयों व बहनों की जरा भी फिक्र नहीं थी. वह मौसी और उनके परिवार की भी चिंता नहीं करता था. कुछ समय बाद वह इधर-उधर रहने लगा. कई दिनों तक घर नहीं आता था. इसके बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा. वर्ष 2001 से उसने कई आपराधिक वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया. यह सिलसिला 2025 में समाप्त हुआ. शंकर ने कई हत्या, हत्या के प्रयास और लूट की घटना को अंजाम दिया.

2011 में वाहन लूटने के लिए काट लिया था सिर : मऊ के थाना दोहरीघाट में वर्ष 2011 में शंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. शंकर ने एक लोडर वाहन को लूटने के लिए अपने साथियों अनिरुद्ध सोनकर और अरविंद यादव के साथ मिलकर विन्ध्याचल पांडेय की बेरहमी से हत्या कर दी थी. उसका सिर काट लिया था. धड़ को घाघरा नदी में फेंक दिया था. मामले में अनिरुद्ध और अरविंद्र को वाहन के साथ पुलिस ने पकड़ लिया था. दोनों को जेल हुई थी, जबकि मुख्य आरोपी शंकर तब से ही फरार चल रहा था.

साल 2024 में दोहराया खौफनाक खेल : शंकर ने महराजगंज निवासी ड्राइवर शैलेंद्र सिंह के अपहरण और हत्या में भी वहीं पैटर्न अपनाया था. एक जुलाई 2024 को शंकर ने गोरखपुर से शैलेंद्र की पिकअप गाड़ी बुक की. तीन जुलाई को लाटघाट बुलाकर शैलेंद्र को अपने घर ले गया. इसके बाद अपने साथियों रामछवि और छांगुर के साथ मिलकर धारदार हथियार से सिर काटकर शैलेंद्र की हत्या कर दी. धड़ को घर के पीछे दफना कर नमक डाल दिया था. जबकि सिर को बाइक से दूसरी जगह ले जाकर नदी में फेंक दिया था. पिकअप को दोनों आरोपियों ने छांगुर को दे दिया था. वह नंबर प्लेट बदलकर उसे चला रहा था.

चालक की हत्या के बाद घोषित हुआ था एक लाख का इनाम : पुलिस ने रामछवि और छांगुर को 14 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया था. उनकी निशानदेही पर शैलेंद्र का धड़ बरामद किया गया था. छांगुर के पास से पिकअप गाड़ी मिली थी. वारदात में इस्तेमाल हथियार, फावड़ा, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए थे. मामले में गंभीर धाराओं और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी मामले को लेकर शंकर कन्नौजिया पर वाराणसी जोन के एडीजी पीयूष मोर्डिया ने 13 सितंबर 2024 को उसकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था.

शंकर के अपराधों की लंबी फेहरिस्त : एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि शंकर के खिलाफ 4 मुकदमे आजमगढ़ में दर्ज थे. इनमें से दो रौनापार, एक जीयनपुर और एक जहानागंज में दर्ज किए गए थे. मऊ जनपद के दोहरीघाट थाने में उसके खिलाफ कुल 4 मुकदमे दर्ज हुए थे. पहला मुकदमा दोहरीघाट थाने में 1999 में मारपीट का दर्ज किया गया था. इसके बाद साल 2001 में दर्ज हुआ था. 2002 में दाे मुकदमे, 2011 में एक मुकदमा गुंडा एक्ट के तहत दर्ज हुआ था. वर्ष 2011 में ही अपहरण, हत्या व लूट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था.

आजमगढ़ जनपद के रौनापार थाने में वर्ष 2008 में दो मुकदमे एक आबकारी अधिनियम व दूसरा आर्म्स एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया. वहीं, 2024 में जीयनपुर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया. इसके बाद 2025 में जहानागंज थाने में मुठभेड़ की घटना का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया गया. कुल मिलाकर शंकर के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज थे. एनकाउंटर के बाद उस पर आर्म्स एक्ट में एक और मुकदमा दर्ज कराया गया है. वह 14 साल से फरार चल रहा था.

