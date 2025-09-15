बाहुबली सपा विधायक रमाकांत यादव को 1 साल की कैद की सजा, जानिए किस मामले में?
आजमगढ़ के दीदारगंज थाने के सामने चक्का जाम करने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा, 3800 रुपए अर्थदंड भी लगाया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2025 at 7:52 PM IST
आजमगढ़ः बाहुबली पूर्व सांसद और फूलपुर-पवई विधानसभा से सपा विधायक रमाकांत यादव को एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को एक साल की सश्रम कारावास सजा सुनाई है. इसके साथ ही 3800 रुपये अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने दीदारगंज थाने के सामने चक्का जाम कर सरकारी काम में बाधा डालने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद सजा सुनाई है.
मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी शमशाद हसन ने बताया कि 6 अप्रैल 2006 को सुबह सात बजे रमाकांत यादव अपने दो ढाई सौ समर्थकों के साथ दीदारगंज थाने पहुंचे रमाकांत यादव थाना प्रभारी मधुप कुमार सिंह पर अपने एक समर्थक के छुड़ाने का दबाव बना रहे थे. जब थानाध्यक्ष ने रमाकांत यादव की बात नहीं मानी दीदारगंज खेता सराय मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई. इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद रमाकांत समेत तीन लोगों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया. अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल छह गवाह न्यायालय में पेश कराए गए. मुकदमे की सुनवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों की मृत्यु हो गई. दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत में आरोपी रमाकांत यादव सभी चार धाराओं में दोषी करार देते हुए अधिकतम एक वर्ष के सश्रम कारावास और 3800 अर्थदंड की सजा सुनाई है.
कौन हैं रमाकांत यादव?
फूलपुर-पवई विधानसभा क्षेत्र के अंबारी निवासी रमाकांत यादव की राजनीतिक यात्रा उतार-चढ़ाव और विवादों से परिपूर्ण रही है. 1985 में राजनीति में प्रवेश करने वाले बाहुबली रमाकांत यादव ने फूलपुर-पवई सीट से पहली बार विधायक का चुनाव जीता और लगातार तीन बार विधायक रहे. 1996 में वे आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद बने और चार बार लोकसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज की. 2019 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने पर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद समाजवादी पार्टी (सपा) में शामिल होकर उन्होंने 2022 में फूलपुर-पवई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त की. रमाकांत यादव का नाम विवादों से ही जुड़ा रहा है. 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान मतगणना से पहले बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी से मारपीट के मामले में भी उन्हें जेल जाना पड़ा था. आज भी रमाकांत यादव विभिन्न मामले में जेल में बंद है.
इसे भी पढ़ें-
सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की 23 करोड़ की संपत्ति कुर्क; जहरीली शराब कांड में प्रशासन का एक्शन
बाहुबली विधायक रमाकांत यादव गैंगस्टर कोर्ट में हुए पेश, कहा- जेल में खाना भी ठीक नहीं मिलता
जहरीली शराब कांड; सपा विधायक रमाकांत यादव पर एक अपराध में 3 FIR; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में मांगा जवाब