मैं बिकाऊ माल नहीं, मुझमें चरित्र नाम की कोई चीज...आजम खान ने बसपा में जाने की अटकलों पर लगाया विराम
रामपुर अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए आजम खान बोले-5 सालों में मर गए सब अहसास
Published : September 24, 2025 at 7:36 PM IST
रामपुरः समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान मंगलवार को सीतापुर जेल से 23 महीने बाद रिहा होने के बाद अपने घर रामपुर पहुंच गए हैं. आजम खान ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सवालों के जवाब दिए. इसके साथ ही बसपा में शामिल होने की अफवाहों पर विराम लगा दिया. वहीं, अपने आवास पर जनता से मुलाकात की.
बसपा में शामिल होने के सवाल पर आजम खान ने कहा कि 'मुझमें चरित्र नाम की कोई चीज है. मैंने दिखाया है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं. जिसे खरीदा जा सके. मैं जो सबसे ज्यादा चाहता हूं वह है प्यार और सम्मान. हम बिकाऊ माल नहीं है.'
जेल से छूटने के बाद अखिलेश यादव के मिलने न आने और फोन करने के सवाल पर आजम ने कहा कि वह बड़ी पार्टी के बड़े नेता है. अगर मेरे जैसे छोटे नेता के लिए कुछ बोलते हैं, तो ये बड़ी बात है. यकीन करिए मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वह था मेरी बीवी का और वह नंबर भी मैं भूल गया. मैं मोबाइल चलाना भूल गया. आजम खान ने कहा कि 5 बरस से छोटी सी कोठरी में अकेला रहा, अब एहसास ही मर गया. किसी का इंतजार ही नहीं है'.
समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी आजम खान से मुलाकात करने नहीं आने पर कहा 'वह जहां भी रहें, खैरियत से रहे खुश रहे. मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि आजम खान बुलाएंगे तब हम जाएंगे, इस सवाल पर आजम ने कहा कि 'आग लगाने का काम मत करो. एसटी हसन मेरे भाई हैं,मैंने उनको आने से मना नहीं किया. मेरी हैसियत नहीं किसी का टिकट कटवा सकूं. मैं यहां अपना ही टिकट नहीं दिलवा सका तो किसी और का टिकट कैसे कटवा सकता हूं.'
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने कहा, "जहां तक मुकदमों का सवाल है उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आज बाहर नहीं दिखता. छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है. एक दिन मैं बेदाग हो जाऊंगा. आजम खान ने कहा 'मैं बड़ा आदमी नहीं हूं मैं बड़ा खादिम हूं, बड़ा सेवक हूं. जिन लोगों को मेरे बारे में मालूम नहीं था, मैं कैसा आदमी हूं वह भी जान गए है. रामपुर और सैफई के बीच में सब कुछ ठीक के सवाल पर आजम खान ने मुस्कुराते हुए बात टाल दिया.
