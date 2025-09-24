ETV Bharat / state

मैं बिकाऊ माल नहीं, मुझमें चरित्र नाम की कोई चीज...आजम खान ने बसपा में जाने की अटकलों पर लगाया विराम

आजम खान. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 24, 2025 at 7:36 PM IST 3 Min Read

रामपुरः समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान मंगलवार को सीतापुर जेल से 23 महीने बाद रिहा होने के बाद अपने घर रामपुर पहुंच गए हैं. आजम खान ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सवालों के जवाब दिए. इसके साथ ही बसपा में शामिल होने की अफवाहों पर विराम लगा दिया. वहीं, अपने आवास पर जनता से मुलाकात की. बसपा में शामिल होने के सवाल पर आजम खान ने कहा कि 'मुझमें चरित्र नाम की कोई चीज है. मैंने दिखाया है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं. जिसे खरीदा जा सके. मैं जो सबसे ज्यादा चाहता हूं वह है प्यार और सम्मान. हम बिकाऊ माल नहीं है.' जेल से छूटने के बाद अखिलेश यादव के मिलने न आने और फोन करने के सवाल पर आजम ने कहा कि वह बड़ी पार्टी के बड़े नेता है. अगर मेरे जैसे छोटे नेता के लिए कुछ बोलते हैं, तो ये बड़ी बात है. यकीन करिए मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वह था मेरी बीवी का और वह नंबर भी मैं भूल गया. मैं मोबाइल चलाना भूल गया. आजम खान ने कहा कि 5 बरस से छोटी सी कोठरी में अकेला रहा, अब एहसास ही मर गया. किसी का इंतजार ही नहीं है'.