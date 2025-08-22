लखनऊ: आयुष्मान भारत योजना में आयुष चिकित्सा पद्धति को भी शामिल किया जाना चाहिए. बिना आयुष पद्वति के आयुष्मान भारत योजना का नाम गलत है. आयुष चिकित्सा पद्धति से आज गंभीर बीमारियों का इलाज भी संभव हो रहा है. यह बात शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान आयुर्वेद चिकित्सक आचार्य मनीष ने कही.

बीमारियों की रोकथाम में सहायक हैं आयुर्वेदिक दवाएं: उन्होंने कहा कि सामान्य दवाओं की तरह आयुर्वेदिक दवाएं केवल लक्षणों पर काम नहीं करती, बल्कि बीमारी को जड़ से ठीक करने और रोकथाम में सहायक हैं. यह न केवल लंबे समय से बीमार लोगों के लिए बल्कि स्वस्थ लोगों के लिए भी बनाई गई हैं ताकि वे इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर बीमारियों से बच सकें.

जानकारी देते आयुर्वेद चिकित्सक आचार्य मनीष (Video Credit: ETV Bharat)

बीमारी की जड़ तक पहुंचने पर होता है इलाज: आचार्य मनीष ने कहा सिर्फ लक्षणों का इलाज करने से सेहत ठीक नहीं रहती. असली इलाज तब होता है, जब हम बीमारी की जड़ तक पहुंचें. आयुर्वेद बताता है कि जब पेट, लिवर और प्लीहा पर भार बढ़ जाता है तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है. इससे थकान, सूजन और गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं.

पाचन की कमजोरी से शुरू होते हैं सभी रोग: आयुर्वेद चिकित्सक आचार्य मनीष ने कहा कि आयुर्वेद ग्रंथ अष्टांग हृदयम में कहा गया है कि सभी रोग पाचन की कमजोरी से शुरू होते हैं, जिससे शरीर में विष जमा होता है. पेट-यकृत-प्लीहा शुद्धि किट इसी संतुलन को रीसेट करने का एक संरचित तरीका है.

आयुर्वेद से ब्लड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का इलाज: उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने कैंसर के दो मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया है. एक महिला जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर था और एक पुरुष जिन्हें ब्लड कैंसर था. दोनों इस प्रेस कांफ्रेंस में शामिल हुए हैं. ईटीवी से बातचीत के दौरान ब्रेस्ट कैंसर से ठीक हुई महिला मरीज ने कहा कि आयुर्वेद में भी इन बीमारियों का इलाज संभव है और आज मैं बिल्कुल ठीक हूं. न कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ी और न उन्हें बायोप्सी कराने की जरूरत पड़ी.

एलोपैथ में जब दिखाने के लिए पहुंचे तो मेरठ के चिकित्सकों ने इसका तुरंत इलाज करने के लिए कहा बायोप्सी करने के लिए कहा कीमोथेरेपी कराने के लिए कहा. वहां मैं बिल्कुल टूट गई. इसके बाद परिवार के लोगों ने मुझे आयुर्वेद में इलाज करने के लिए कहा. वहां मैं बिल्कुल ठीक हो गई और इस समय मैं सकुशल हूं.

कौन हैं आचार्य मनीष: आचार्य मनीष पिछले 20 सालों से भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली को नई दिशा दे रहे हैं. वह हमेशा जड़ से इलाज और डिटॉक्सिफिकेशन पर जोर देते रहे हैं. उनकी संस्थाएं, जीना सीखो लाइफकेयर, शुद्धि क्लीनिक्स और हिम्स अस्पताल, आज 125 से अधिक अस्पतालों और क्लीनिकों में 900 से अधिक मेडिकल एक्सपर्ट्स के नेटवर्क के साथ लाखों लोगों की सेवा कर रही हैं.

उन्होंने आहार संतुलन और अंग शुद्धि पर आधारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल विकसित किए हैं, जो न केवल पुरानी बीमारियों में असरदार हैं बल्कि रोकथाम के लिए भी उपयोगी हैं.

यह भी पढ़ें- यूपी में CRPF का इकलौता ट्रेनिंग सेंटर, चमकते बूटों की ठक...ठक के साथ क्यों हुआ लेफ्ट-राइट