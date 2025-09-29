ETV Bharat / state

आयुर्वेदिक अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक खत्म, बैरंग लौट रहे मरीज

दरअसल जिला आयुष अस्पताल नाहन समेत पांवटा साहिब के अलावा सिरमौर के तमाम आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थानों में यही स्थिति देखने को मिल रही है. वहीं, आयुष विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अब अस्पतालों में 10 से 20 फीसदी ही दवाइयां उपलब्ध हैं, जबकि लगभग 80 फीसदी दवाइयों का स्टॉक खत्म हो चुका हैं. हालांकि इन अस्पतालों में दवाइयों की कमी कुछ ही समय से सामने आई हैं, लेकिन अब धीरे-धीरे दवाइयों का स्टाफ तकरीबन खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है और कई महीनों से नया स्टॉक भी नहीं आया है. ऐसे में मरीजों को अस्पतालों से दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है और उन्हें मजबूरन महंगे दामों पर बाजारों से यह दवाइयां खरीदनी पड़ रही है. विभाग के मुताबिक राज्य स्तर पर दवाओं की खरीद से संबंधित औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है. ऐसे में अस्पतालों में दवाइयों की सप्लाई में 15 से 20 दिन का समय लग सकता है.

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में आयुर्वेदिक अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक खत्म हो चुका है. इसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. आलम ये है कि कई महीनों से आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थानों में दवाइयों का नया स्टॉक ही नहीं पहुंच पाया है. लिहाजा अस्पतालों में दवाइयों की जितनी खेप उपलब्ध थी, वह भी अब लगभग खत्म होती जा रही है. ऐसे में बाजार से महंगे दामों पर दवाइयां खरीदना मरीजों की मजबूरी बन चुकी हैं.

जिला आयुष अधिकारी सिरमौर डॉ. इंदु शर्मा ने माना कि "अस्पतालों के लिए दवाइयों का नया स्टॉक नहीं आया है. इसके कारण यह समस्या आ रही है. मामला उच्चाधिकारियों के समक्ष रखा गया है. उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में अस्पतालों में दवाइयों की सप्लाई पहुंच जाएगी."

औषध वितरण कक्ष से भी बैरंग लौट रहे मरीज

तीमारदार अनिल कुमार ने बताया कि नाहन स्थित जिला आयुष अस्पताल का दवाइयों का स्टोर भी लगभग खाली हो चुका है. अस्पतालों के औषध वितरण कक्ष से भी मरीज बैरंग लौट रहे हैं. मरीज सीता ने बताया कि पिछले काफी समय से अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही है. अस्पतालों के औषध वितरण कक्ष पर एक-आध दवा ही बमुश्किल से मिल रही है, जबकि सप्लाई न आने के कारण अन्य दवाओं को बाजार से खरीदने के लिए कहा जा रहा है. मरीजों का कहना है कि न तो उन्हें आसव मिल रहे हैं, न ही चूर्ण, न ही तेल व न ही अन्य दवाएं. ये परेशानी ऐसे मरीजों को ज्यादा झेलनी पड़ रही है, जो आयुष अस्पतालों से अपना ईलाज करवा रहे हैं. अचानक दवाइयों का स्टॉक खत्म होने से उन्हें अब बाजार पर निर्भर रहना पड़ रहा है. चूंकि कई मरीजों की अस्पतालों से निरंतर दवाइयां चल रही है. मरीजों ने मांग की है कि जल्द से जल्द आयुर्वेदिक अस्पतालों में दवाओं की सप्लाई की जाए, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े.

नहीं मिल रही ये सभी दवाएं

आयुर्वेदिक अस्पतालों में त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, चित्रक हरीतकी, ब्राह्मी वटी, योगराज गुगुलु, त्रिफला गुगुलु, कैशोर गुगुलु, वातगजांकुश रस, त्रयोदसांग गुगुलु, चित्रकादि वटी, शंख वटी, अग्नितुण्डि वटी, सितोपलादि, तालिसादि, अविपत्तिकर, अजमोदादि, अर्जुनारिष्ट, खादिरारिष्ट, कुटजारिष्ठ, सारस्वतारिष्ट, दशमूलारिष्ट, द्राक्षासव, चंदनासव, शतावरी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, अर्जुन, त्रिफला, त्रिकटु आदि चूर्ण के अलावा दशांग लेप, जात्यादि, मारिच्यादी, पंचगुण, महानारायण, सेंधवादी तेल के अलावा कामदुधा रस, सूतशेखर रस, पंचामृत पर्पटी, कर्पूर रस, आरोग्यवर्धनी, कांचनार गुगुलु, पुनर्नवादि मंडूर आदि दवाओं का स्टॉफ समाप्त हो चुका है और मरीजों को इन सभी दवाओं को बाजारों से खरीदना पड़ रहा है.