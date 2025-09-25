ETV Bharat / state

ढलती उम्र के दर्द को दूर करेगा आयुर्वेद, खास ट्रीटमेंट से फिर लौटेगी ताकत

भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान में जेनेटिक क्लीनिक की शुरुआत, बुजुर्गों को यहां मिल रहा खास इलाज.

Ayurveda for Old age Pain
बुढ़ापे के दर्द को दूर करेगा आयुर्वेद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 10:55 PM IST

भोपाल : राजधानी के पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान में जेनेटिक क्लीनिक की शुरुआत की गई है. यहां बुढ़ापे से संबंधी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है. इन रोगों के निदान के लिए नवीन औषधियां तैयार की गई हैं. पंचकर्म और एक्सरसाइज के जरिए कई बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, जिससे बुढ़ापे की राह आसान हो सके.

विकारों को पकड़ने के बाद दूर करते हैं दोष

वृद्धजनों में तेजी से नर्वस, मसल्स और बोन संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं. ऐसे में खुशीलाल आयुर्वेद संस्थान में मध्यप्रदेश ही नहीं दूसरे राज्यों के लोग भी इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. बुजुर्गों से जुड़े न्यूरो मस्कुलोस्किलेटल सिस्टम से संबंधित इलाज पंचकर्म विभाग द्वारा किया जा रहा है. यहां पहले वमन, विरेचन बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण की पांच क्रियाओं के साथ रोगियों के विकारों को पकड़ा जाता है. इसके बाद वात, पित्त और कफ के दोषों को दूर कर औषधियों से उनमें संतुलन बनाया जाता है.

खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान में जेनेटिक क्लीनिक की शुरुआत (Etv Bharat)

बिगड़े पाचन तंत्र से बढ़ती है दिक्कतें

खुशीलाल आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के पंचकर्म विभाग की एचओडी डॉ. कामिनी सोनी ने बताया, '' हमारे अस्पताल में बुजुर्गों के लिए जेनेटिक क्लीनिक की शुरुआत की गई है. यहां जोड़ों के दर्द, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पांडलाइटिस या फ्रोजेन शोल्डर समेत अन्य बुजुर्गों से जुड़ी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है.

Ayurveda for Old age pain
पंचकर्म विभाग की एचओडी डॉ. कामिनी सोनी (Etv Bharat)

इसमें सबसे पहले रोगी पर फीजियोथेरेपी, पंचकर्म, मालिस, सिंकाई और एक्सरसाइज जैसी क्रियाएं की जाती हैं. इसके बाद जरुरत पड़ने पर मरीज को आयुर्वेदिक दवाइयां दी जाती हैं. डॉ. कामिनी ने बताया कि बिगड़े पाचन तंत्र की वजह से बोन, मसल्स या नर्वस सिस्टम में दिक्कतें बढ़ती हैं. ऐसे लोगों को काढ़े और तेल का एनीमा देकर पहले डिटाक्स किया जाता है. फिर उनका ईलाज शुरु होता है.

जटामासी से हो रहा पार्किंसन का ईलाज

डॉ. कामिनी ने बताया कि कंपन वात या पार्किंसन ऐसी बीमारी है, जिसकी चपेट में 95 प्रतिशत बुजुर्ग होते हैं. इसमें उम्र बढ़ने के साथ ब्रेन की नस धीरे-धीरे सूखने लगती है और हाथं-पैर में कंपन शुरु हो जाता है. डा. कामिनी ने बताया कि इसमें शिरोधारा बहुत अच्छा काम करती है. इसमें मरीज को जटामाशी का काढ़ा दिया जाता है, जो ब्रेन का मजबूत करता है. नाकों के जरिए मरीज के दिमाग की नसों तक घी या ज्योतिष्मति का तेल पहुंचाया जाता है.

डायबिटीज के लिए बनाए तीन ग्रुप

खुशीलाल आयुर्वेदिक अस्पताल में डायबिटीज से संबंधित रोगियों का फ्री टेस्ट किया जा रहा है. इसके साथ ही उनके निशुल्क इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है. डॉ. कामिनी ने बताया, '' अस्पताल में डाइबिटीज के इलाज के लिए तीन ग्रुप बनाए गए हैं. जिसमें पहले ग्रुप में मरीजों को विवेचन या डिटॉक्स कराते हैं. फिर दूसरे ग्रुप में दवाइयां दी जाती हैं. वहीं, तीसरे ग्रुप के लोगों को खानपान और एक्सरसाइज के जरिए शुगर को कंट्रोल करने के बारे में सिखाया जाता है.''

नवीन आयुर्वेदिक दवाईयों से भी हो रहा इलाज

डॉ. कामिनी ने बताया कि बुजुर्गों से संबंधित बीमारियों के लिए पंचकर्म, सिंकाई, फीजियोथेरेपी ओर एक्सरसाइज के अलावा नवीन आयुर्वेदिक दवाईयों का सहारा भी लिया जा रहा है. शरीर को ऊर्जावान बनाने और तनाव कम करने की पद्धतिया भी मरीजों को बताई जा रही हैं. साथ ही तन एवं मन को स्वस्थ्य रखने के लिए खानपान-व्यायाम के तरीके समझााए जा रहे हैं.

