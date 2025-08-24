अयोध्या : श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का 71 वर्ष की उम्र में देर रात निधन हो गया. वे बीते कई सालों से बीमार थे. शनिवार रात लगभग 12 बजे अपने आवास पर अंतिम सांस ली. राजवंश के प्रोटोकॉल के तहत राज सदन के मुख्य गेट पर लगे ध्वज को झुका दिया गया है.

निधन की सूचना मिलते ही राज सदन में श्रद्धांजलि देने वाले लोगों की भीड़ लग गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों ने नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है.

स्थानीय निवासी अभय कुमार ने बताया, राज सदन के मुख्य गेट पर लगे ध्वज अयोध्या के राजा का प्रतीक है, जिसे झुका दिया गया है. ध्वज को एक सप्ताह के बाद ऊपर किया जाएगा. यह यहां के राजवंश की परंपरा रही है.

राज सदन के मुख्य गेट पर लगे ध्वज को झुकाया गया. (Photo Credit; ETV Bharat)

20 एकड़ में फैला है राजमहल : अयोध्या राज परिवार का इतिहास भगवान श्रीराम से जुड़ा माना जाता है. आजादी के बाद जब रियासतें खत्म हुईं, तब भी यह परिवार सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक क्षेत्र में लगा रहा. राजमहल लगभग 20 एकड़ में है और इसमें चार द्वार बने हैं. महल में पशु पक्षी व जंगली जानवरों में शेर, हिरण, भालू, घोड़ा और हाथी के लिए सेंचुरी भी बना हुआ है. इस समय में सेंचुरी में सिर्फ पक्षियां ही हैं.

अयोध्या राज परिवार का इतिहास भगवान श्रीराम से जुड़ा माना जाता है. (Photo Credit; ETV Bharat)

कौन थे राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र : राजा दर्शन सिंह की वंशावली से जुड़े जगदंबिका प्रताप सिंह थे. जगदंबिका प्रताप की एक बेटी विमला थीं. विमला की शादी डॉ. रमेंद्र मोहन मिश्र से हुई थी. जगदंबिका प्रताप सिंह का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने बेटी विमला को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया. महारानी विमला देवी के दो पुत्र थे. बड़े पुत्र विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र और छोटे पुत्र शैलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, जो वर्तमान में राज परिवार के साथ ही राजसदन में निवास कर रहे हैं. बड़ा होने के कारण विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को अयोध्या राजवंश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और वे राज परिवार के मुखिया बने.

20 एकड़ में फैला हुआ है राजमहल. (Photo Credit; ETV Bharat)

राजनीति में भी आजमाई किस्मत : राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा, हालांकि वे जीत नहीं पाए. कुछ दिनों बाद उन्होंने बसपा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया.

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के थे सदस्य : 5 फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ, तब पीएम मोदी ने राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को भी इसका सदस्य बनाया गया. उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए न केवल अपनी कीमती भूमि दान की, बल्कि अयोध्या राज परिवार की ओर से भगवान श्रीराम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सिंहासन और छत्र भी समर्पित किए. इसके अलावा राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र कई ट्रस्ट के भी प्रमुख रहे.

राज सदन में श्रद्धांजलि देने पहुंचे बड़ी संख्या में लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)

बेटे यतींद्र मोहन हैं साहित्यकार : राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के छोटे भाई शैलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र साकेत महाविद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं. वहीं उनके बेटे यतींद्र मोहन प्रताप मिश्र एक बड़े साहित्यकार होने के साथ विविध भारती के सलाहकार भी हैं. उन्होंने लता मंगेशकर की जीवन पर लता सुर गाथा लिखा है. इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका हैं.

