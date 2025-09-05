अयोध्या : राम मंदिर परिसर की स्थाई सुरक्षा समिति की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पर राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बनाने की सहमति बनी है. बैठक में राम मंदिर की सुरक्षा सरयू नदी, ड्रोन आदि एंगल से हाइटेक व्यवस्था बनाने की बात तय हुई है. बैठक गुरुवार को राम जन्मभूमि परिसर के ट्रस्ट भवन में एडीजी सुरक्षा रघुवीर लाल की अध्यक्षता में हुई.

राम मंदिर अयोध्या. (Photo Credit : ETV Bharat)





बता दें, राम मंदिर परिसर के निर्माण का कार्य सम्पन्न हो रहा है. नवंबर से राम मंदिर के अलावा परकोटा में स्थापित 6 मंदिर, शेषावतार और सप्त ऋषि मुनियों के मंदिरों में भी दर्शन व्यवस्था शुरू हो जाएगी. इसके पहले नवबर में होने वाले ध्वजारोहण के कार्यक्रम सुरक्षापूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने को लेकर गुरुवार स्थाई सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई. जिसको लेकर सुरक्षा से संबंधित खाका तैयार किया जा रहा है. लगभग 4 घंटे तक चली बैठक में परिसर में कुछ नए यंत्रों को शामिल करने के भी प्रस्ताव रखे गए, जिस पर सभी ने सहमति जताई है.







मंडलायुक्त राजेश कुमार ने बताया कि बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार पूर्वक मंथन किया गया. आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि राम मंदिर परिसर में पैरामिलिट्री फोर्स, पीएससी, एसएसएफ के लोग तैनात हैं. जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फूंडे ने बताया कि शासन के दिशा निर्देशों के क्रम में चर्चा की गई है. एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने कहा कि राम मंदिर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही आयोजनों में भीड़ नियंत्रण आदि पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है.



राम मंदिर के दर्शन को आज आएंगे भूटान के प्रधानमंत्री : राम मंदिर परिसर में भूटान के प्रधानमंत्री महामहिम दाशो शेरिंग टोबगे के आगमन को लेकर भी सुरक्षा समिति की बैठक में तैयारी पर मंथन किया गया. जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फूंडे ने बताया कि भूटान के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी चर्चा की गई है. एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीआईपी विजिट है. इसको लेकर बैठक में पूरे विजिट की सुरक्षा के कड़े घेरे संपन्न कराया जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं. इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सभी प्रयास किए जा रहा है.

राम जन्मभूमि परिसर के ट्रस्ट भवन में हुई बैठक में एडीजी सुरक्षा रघुवीर लाल, एडीजी जोन सुजीत पाण्डेय, आईजी प्रवीण कुमार, कमिश्नर राजेश कुमार, डीएम निखिल टीकाराम फूंडे, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर, एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा समेत परिसर की सुरक्षा में लगी पीएसी, एसएसएफ और सीआरपीएफ के कमांडेंट भी शामिल रहे.

यह भी पढ़ें : अयोध्या राम मंदिर परिसर में बन रहा वैक्स म्यूजियम, रामायण से जुड़े 50 कैरेक्टर्स की लगेगी मोम की मूर्ति

यह भी पढ़ें : चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद