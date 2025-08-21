अयोध्या : 'राम मंदिर बन जाने के बाद अयोध्या का महत्व काफी बढ़ गया है. इसकी अहमियत को कम करने के लिए यहां धर्म परिवर्तन और इस्लामिक जिहाद का खेल चलने लगा है. रामनगरी के 15 से अधिक गांवों में हिंदुओं को चोरी-छिपे ईसाई बनाया जा रहा है. लोग अपने नाम नहीं बदल रहे हैं, लेकिन घरों की तस्वीर बदल ले रहे हैं. जल्द की प्रशासन को सूची सौंपकर कार्रवाई की मांग की जाएगी'.

गुरुवार को ये बातें बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया ने कही. वह विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कारसेवकपुरम में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बढ़ते धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे घटनाओं को रोकने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं. रामनगरी के सीमावर्ती इलाकों में ईसाई धर्मांतरण का खेल चल रहा है. इस साजिश को रोकना होगा.

बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दौनेरिया ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

'कठोर कानून बनाने की जरूरत, आरोपियों को मिले फांसी' : राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि इस्लामिक जिहाद और धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए ज्यादा कठोर कानून बनाने की जरूरत है. प्रशासन को भी सख्त कदम उठाना होगा, सरकार भी हस्तक्षेप करें. लव जिहाद नेटवर्क में काम करने वालों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए. अयोध्या के आसपास ईसाई धर्म के लोग एक्टिव हैं. वे बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रहे हैं.

'छांगुर बाबा के पकड़े जाने पर सामने आया सच' : बजरंग दल के नेता ने कहा कि एक जगह पर अवैध रूप से चर्च बनाए जाने का भी मामला सामने आया है. अयोध्या के महत्व को कम करने के लिए ग्लोबल साजिश रची गई है. हिंदू समाज की जातियों को विभाजित करके लव जिहाद को प्रमोट किया जा रहा है. इसके रेट भी तय किए जा रहे हैं. हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि लव जिहाद हो रहा है, लेकिन लोग इंकार कर देते थे. जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के पकड़े जाने के बाद यह बड़े रूप में लोगों के सामने आ गया.

'देश की 13 लाख महिलाएं लापता' : नीरज दौनेरिया ने कहा कि केरल की कोर्ट ने 1991 में माना था कि लव जिहाद है. 1993 और 94 में कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस ने भी इसे लेकर हंगामा किया था. कांग्रेस आज कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि वह उसका वोट बैंक है. देश में हिंदू लड़कियों को टारगेट कर उन्हें गायब किया जा रहा है. साल 2023 की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश की 13 लाख महिलाएं लापता हैं. बड़े पैमाने पर वे लव जिहाद की शिकार हुईं.

