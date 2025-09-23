सरयू तट पर रामलीला; बिंदु दारा सिंह, अभिनेत्री सोनम और अवतार गिल की प्रस्तुतियों ने मोहा मन
शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में फिल्मी सितारों की रामलीला का सांतवा संस्करण सोमवार से शुरू हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 9:25 AM IST
अयोध्या : शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में फिल्मी सितारों की रामलीला का सांतवा संस्करण का प्रारंभ सरयू तट पर गणेश वंदना से प्रारंभ हुआ. उसके बाद शिव-पार्वती राम कथा श्रवण प्रसंग का मंचन हुआ. जिसमें शंकर की भूमिका में बिंदु दारा सिंह और पार्वती की भूमिका में अभिनेत्री सोनम तिवारी और नारद की भूमिका में अवतार गिल ने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया.
अयोध्या में सरयू तट पर मंचित रामलीला के प्रसंग में सोमवार को देव ऋषि नारद की तपस्या से स्वर्ग लोक में इंद्र का सिंहासन कांपने लगा. इससे भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव को अप्सराओं के साथ नारद मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा. अनेक प्रयास के बावजूद नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई. कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेने से नारद के मन में अभिमान जग गया और भगवान विष्णु अपने परम भक्त के अहंकार को दूर करने के लिए लीला रचते हैं. यह दृश्य दर्शकों को खूब भाया. इसके बाद विश्व मोहिनी के रूप में पहुंचे भगवान विष्णु से नारद उनका स्वरूप मांगने, स्वयंवर सभा में मजाक, क्रोधित नारद का भगवान विष्णु को शाप, नारद को पश्चाताप का मंचन दर्शकों को भाव विभोर कर गया.
शंकर के भूमिका निभाने रहे बॉलीवुड स्टार बिंदु दारा सिंह ने बताया कि पहले हनुमानजी की भी भूमिका निभा चुके हैं और अब शंकर की भूमिका में है. हमारी किस्मत अच्छी है कि बार-बार अयोध्या आने का मौका मिल रहा है. नारद मुनि की भूमिका निभा रहे बॉलीवुड स्टार अवतार गिल ने कहा कि मैं इस रामलीला में सभी प्रकार किरदार निभा चुका हूं. इस बार नारद की भूमिका है. रामलीला की सभी भूमिकाएं अतुल्यनीय हैं. अयोध्या आने से खुशी मिलती है.
कृष्ण नगरी में निकाली गई राम बारात
मथुरा : शारदीय नवरात्र के पहले दिन भगवान श्री कृष्ण की नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बारात निकाली गई. बारात हजारों श्रद्धालु बाराती के रूप में शामिल हुए. राम बारात में सैकड़ों झांकियां शामिल रहीं. शहर के भरतपुर गेट स्थित चौराहे पर दशकों से चली आ रही राम बारात इस बार भी भव्य और सुंदर दिखाई दी. लाल दरवाजा से प्रारंभ हुई राम बारात अनेक मार्गों से होती हुई भरतपुर गेट पर जनकपुरी पहुंची. राम बारात को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे. शहर के सभी चौराहों पर पुलिस के साथ पीएसी के जवान भी तैनात रहे.
