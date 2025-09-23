ETV Bharat / state

सरयू तट पर रामलीला; बिंदु दारा सिंह, अभिनेत्री सोनम और अवतार गिल की प्रस्तुतियों ने मोहा मन

अयोध्या में रामालीला. ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 23, 2025 at 9:25 AM IST 3 Min Read