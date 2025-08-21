अयोध्या: सरयू तट स्थित अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय का भवन निर्माण जारी है. इसी के साथ IIT मद्रास म्यूजियम को डेवलप करना शुरू कर देगी. राम मंदिर निर्माण समिति की तीन दिवसीय बैठक के अंतिम दिन बुधवार को इस पर चर्चा हुई. 3 घंटे तक चली इस बैठक में म्यूजियम की भव्यता और आम श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं पर मंथन किया गया.

संग्रहालय के निदेशक संजीव कुमार की मानें तो मार्च 2026 के पहले म्यूजियम आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला जा सकेगा. संग्रहालय के सिविल वर्क में पहले फेज का कार्य पूरा कर लिया गया है. लगभग चार चरण में सिविल वर्क का कार्य पूरा किया जाना है. निर्माण एजेंसी ने फरवरी 2026 तक का समय लिया है. बताया कि सिविल वर्क के साथ-साथ म्यूजियम के तैयार करने का कार्य भी चलेगा, जिससे निश्चित समय में इस म्यूजियम को पूरा किया जा सके.

राम मंदिर निर्माण समिति की तीन दिवसीय बैठक का गुरुवार को समापन हो गया. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या होगा म्यूजियम में: अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में लगभग 20 गैलरियां बनाई जाएंगी. 3D के जरिए रामकथा के विभिन्न प्रसंग इसमें दर्शाए जाएंगे. म्यूजियम को तैयार करने के लिए आईआईटी मद्रास को जिम्मेदारी दी गई है. इसमें राम मंदिर निर्माण जुड़ी एक दीर्घा भी होगी, जिसमें 500 वर्षों के संघर्ष से जुड़े दस्तावेज, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रमुख लोगों की स्मृतियों दर्शाई जाएंगी. इस पूरे निर्माण में लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने बताया कि पहले से ही पर्यटन विभाग की चार गैलरियां लगी हुई हैं. आईआईटी मद्रास अन्य गैलरियां विकसित करेगा. संग्रहालय में कौन सा कार्य डिजिटल किया जाए, इस पर मंथन चल रहा है.

राम मंदिर परिसर में कारसेवकों के नाम का स्मारक : बैठक के अंतिम दिन बुधवार को अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने जानकारी दी कि मंदिर परिसर में जिस स्थान पर अशोक सिंघल ने खड़े होकर राम भक्तों का आवाहन किया था, उसी जगह कारसेवकों को समर्पित स्मारक तैयार किया जाएगा. बताया कि इस स्मारक पर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं होगा.

ये काम हैं बाकी: बताया कि सितंबर से राम मंदिर में तीन लिफ्ट लगाने का काम शुरू होगा. लिफ्टें जल्द ही अयोध्या पहुंचेंगी. परकोटे में अभी 45 हजार क्यूबिक फीट पत्थर लगना बाकी है, जिसे अगले छह सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: यूपी में फिर लौटा मानसून; अगले 4 दिनों तक जोरदार बारिश के आसार, आज 17 जिलों में IMD अलर्ट, बिजली गिरने की भी चेतावनी