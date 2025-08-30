अयोध्याः राम मंदिर आने वाले भक्तों को जल्द ही कई अन्य सुविधाएं भी मिलेगी. भक्तों के लिए एक ब्रिज का भी निर्माण किया गया है. 50 मीटर लम्बा यह ब्रिज राम मंदिर के पश्चिम दिशा से परकोटा को जोड़ रहा है. इसमें प्रवेश के लिए दो लिफ्ट लगाई गई है. इस ब्रिज के जरिए भक्त आसानी से राम लला के दर्शन कर पाएंगे.

इन्हें मिलेगा लाभः राम जन्मभूमि परिसर में आने वाले वृद्धिजन और विकलांग लोग जो व्हीलचेयर के जरिए पहुंचते हैं उन्हें राम मंदिर के भूतल पर रामलला, प्रथम तल पर राम दरबार और परकोटा में स्थापित देवी देवताओं के मंदिर में दर्शन पूजन की सुविधा प्राप्त होगा. इसे नवंबर माह से प्रारंभ कर दिया जाएगा.



श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि जो श्रद्धालु परकोटा के 6 मंदिरों का दर्शन करना चाहते हैं, और वह ऊपर नही चढ़ सकते है. वे व्हीलचेयर पर चलने वाले हैं. वे राम मंदिर और राम दरबार के दर्शन के लिए लिफ्ट का उपयोग कर सकेंगे. इसके लिए दो लिफ्ट लगाई जा रही है. लिफ्ट के रास्ते से ऊपर जाएंगे रामलला का दर्शन करेंगे, फिर राम दरबार का दर्शन करेंगे. ऐसी व्यवस्था की है कि मंदिर जो लगभग 20 लाख घन फिट पत्थरों से तैयार किया गया है उसमें कहीं भी एक लोहा भी नहीं लगे. लिफ्ट की व्यवस्था कोटा कॉरिडोर में की गई है, जहां पर लोहे का स्ट्रक्चर लगाने के बाद लिफ्ट लगाई गई है. मंदिर परकोटा को जोड़ने के लिए ब्रिज का निर्माण किया गया है.

राम दरबार की आरती में भी शामिल हो सकते है भक्त

रामलला का दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की इच्छा को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम दरबार की आरती में शामिल होने की अनुमति दे दी है. इसके लिए भक्त को अपने आधार कार्ड के माध्यम ट्रस्ट कार्यालय से पास बनवाना होगा.



राम मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान राम दरबार की भी आरती में भक्त शामिल हो सकेंगे. इसके लिए ट्रस्ट कार्यालय से 15-15 निर्धारित संख्या पास जारी किया जा रहा है. इसके लिए भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगा. राम मंदिर में रामलला और राम दरबार की प्रतिदिन पांच आरती होती है जिसमें मंगला आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती है. दो आरतियों में ट्रस्ट किसी भी प्रकार का पास जारी नहीं करता है वह समय आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहता है.



श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के मुताबिक राम दरबार की आरती में शामिल होने के लिए अभी वर्तमान में ऑफलाइन पास जारी करने की व्यवस्था बनाया गया है. ऑनलाइन व्यवस्था के लिए अभी कुछ और समय लगेगा. इसके लिए पहले से ही निर्धारित संख्या होगी. उन्होंने बताया कि अभी 15 लोग ही एक बार एक आरती में शामिल हो सकते हैं. मंगला आरती, श्रृंगार आरती और सदन आरती के लिए यहां पास बनाए जा रहे हैं.

