अयोध्या : श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दूसरे ट्रस्टी व अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा (71) का देर रात निधन हो गया. वे बीते कई वर्षों से बीमार चल रहे थे. शनिवार रात लगभग 12 बजे उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली. इसके बाद रविवार सुबह से ही राज सदन में श्रद्धांजलि देने वाले लोगों की भीड़ जुट गई है. 5 फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद सदन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन में विमलेंद्र मोहन मिश्र को स्थाई सदस्य के रूप में नामित किया गया था. इसके अलावा सामाजिक कार्यों में भी काफी रुचि रखने के साथ अपनी सेवा देते रहे.
विमलेंद्र मोहन मिश्रा के निधन पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, महासचिव चंपतराय, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, डॉ. अनिल मिश्रा, गोपालजी राव, पूर्व विधानसभा सांसद विनय कटियार के साथ जनप्रतिनिधि में सांसद अवधेश प्रसाद विधायक प्रकाश गुप्ता विधायक अभय सिंह महापौर गिरीशपति त्रिपाठी पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय दुख प्रकट किया है.
अयोध्या के प्रमुख संतों में दशरथ महल के महंत बिंदुगद्दाचार्य देवेंद्र प्रसाद आचार्य, मंगल भवन के महंत राम भूषण दास कृपालु, जगद्गुरु राम दिनेशाचार्य, महंत कमलनयन दास, अधिकारी राजकुमार दास, महंत गिरीश दास, महंत रामशरण दास, महंत अवधेश दास, जन्मेजय शरण, महंत शशिकांत दास, महंत राघवाचार्य, महंत मिथिलेश नंदनी शरण, महंत राम शंकर दास रामायणी सहित अन्य संतों-महंतों ने भी दुख व्यक्त किया है. इसके पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक और स्थाई सदस्य कामेश्वर चौपाल का भी निधन हो गया था. दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में किडनी की बीमारी के कारण भर्ती कराए गए थे. लंबे दिनों तक चले इलाज के बाद 6 फरवरी 2025 में निधन हो गया था.
यह भी पढ़ें : ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा- राम मंदिर परिसर का निर्माण अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा
यह भी पढ़ें : अयोध्या राम मंदिर में रामलला के साथ गोस्वामी तुलसीदास के भी होंगे दर्शन, प्रतिमा का अनावरण