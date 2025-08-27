अयोध्या : भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या को नई पहचान मिल गई है. जिसके अनुरूप मार्गों को भी सनातन परंपरा से जोड़े जाने की कवायद चल रही है. इसी कड़ी में बुधवार को प्रमोद वन चौराहे से राम कथा कुंज मंदिर निर्मोही बाजार तक जुड़ने वाले 300 मीटर लंबे मार्ग को अब कांची कामकोटि पीठ के 69वें जगद्गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन, जयेंद्र सरस्वती महाराज मार्ग के नाम से जाना जाएगा. मार्ग नामकरण और लोकार्पण महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने बुधवार को वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच किया.

शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती मार्ग का लोकार्पण. (Video Credit : ETV Bharat)





इस अवसर पर महापाैर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि अयाेध्या और कांची का रिश्ता बहुत ही प्राचीन है. आज प्रमोद वन चौराहे से राम कथा कुंज मंदिर निर्मोही बाजार मार्ग का नामकरण शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती महाराज के नाम पर किया गया. शंकराचार्य ने श्रीराम जन्मभूमि निर्माण के लिए यहां कई बार मध्यस्थता करने आए. राममंदिर निर्माण से उनका संकल्प पूर्ण हुआ. सभी महापुरुषों के प्रयासों से राम मंदिर का निर्माण हो चुका है. अयोध्या अब विश्व की सांस्कृतिक धरोहर बनने की ओर अग्रसर है.

हनुमान गढ़ी मंदिर में नियुक्त नए पुजारियों के साथ संत महंत. (Photo Credit : ETV Bharat)



महापाैर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेरणा से वृहस्पति कुंड में दक्षिण भारत की तीन महान विभूतियों की मूर्ति लगाई जा रही हैं. हम लाेगाें के प्रयास से रामानंदाचार्य और रामानुजाचार्य की मूर्ति धर्मपथ पर स्थापति हाेने वाली है. हमारा प्रयास है कि जब पूरी दुनिया की संस्कृति से जुड़े विभिन्न मत-मतांतरों, संप्रदायों से जुड़े लाेग अयोध्या आएं ताे उन्हें विश्व की संस्कृति-अध्यात्म का दर्शन यहां पर प्राप्त हाे. इस माैके पर कार्यक्रम आयाेजक एवं शंकराचार्य के प्रतिनिधि बीएस सुब्रमण्यम, तमिलनाडु के सुप्रसिद्ध कथाव्यास डॉ. स्वामी रंगनाथ महाराज, गुजराती मंदिर के महंत नंद नंदनम शरण, मणिरामदास छावनी वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि रीशू पांडेय, बीएम चंद्रशेखर, श्रीकांत भारद्वाज, रामचंद्रन, कांची शांकर वेद विद्यालय कांचीमठ अयाेध्या के प्राचार्य अशोक वैदिक, पुरूषाेत्तम वैदिक, सुषमा श्रीवास्तव, संध्या वैदिक, अमरनाथ पांडेय समेत कांची शांकर वेद विद्यालय के वेदपाठी उपस्थित रहे.

हनुमान गढ़ी मंदिर में नियुक्त नए पुजारियों के साथ संत महंत. (Photo Credit : ETV Bharat)

हनुमान गढ़ी मंदिर में दो नए पुजारी नियुक्त, 10 सितंबर से संभालेंगे कार्यभार

रामनगरी अयोध्या के सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंगबली की सेवा में बसंतिया पट्टी से दो नए पुजारियों का चयन किया गया है. 10 सितंबर से दोनों पुजारी अपना कार्यभार संभालेंगे. सिद्ध पीठ हनुमान गढ़ी मंदिर पर श्री पंचरामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा पंचायती व्यवस्था में चार पट्टी बसंतिया, सागरीया, उज्जैनिया और हरिद्वारी हैं. जिसके तहत मंदिर की सेवा और भगवान की पूजन अर्चन के लिए अलग-अलग समय पर जिम्मेदारी दी जाती है. इसी कड़ी में बसंतिया पट्टी को भी पुजारीपना का अधिकार प्राप्त है. मंगलवार को बसंतिया पट्टी के महंत गौरी शंकर दास के आवास पर नागा संतों की बैठक हुई. जिसमें हिमांशु दास और अनुपम दास का चयन किया गया.



बसंतिया पट्टी के महंत गौरीशंकर दास ने बताया कि हनुमानगढ़ी मंदिर की व्यवस्था पुजारियों द्वारा की जाती है. परंपरा के अनुसार पुजारी को भी मंदिर परिसर के कई अधिकार प्राप्त हैं. मंदिर की सेवा में चार पुजारी नियुक्त होते हैं. जिसमें दो पुराने और दो नए पुजारी होते हैं. जब नए पुजारी पुराने हो जाते हैं तो उन्हें कार्य मुक्त कर दिया जाता है.

यह भी पढ़ें : अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को हाईटेक बनाएगी IIT मद्रास; राम मंदिर परिसर में बनेगा कारसेवकों को समर्पित स्मारक

यह भी पढ़ें : राम मंदिर भूमि पूजन की पांचवीं वर्षगांठ पर रिलीज हुई फिल्म '695 : द अयोध्या', अरुण गोविल ने निभाई है मुख्य भूमिका