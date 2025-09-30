ETV Bharat / state

अयोध्या में हनुमानगढ़ी के प्रसाद में 'मिलावट'; लड्डू, बेसन और देसी घी के नमूने फेल

अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के पास की दुकानों में जांच करते फूड अधिकारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में नवरात्र और आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने हनुमानगढ़ी मंदिर में चढ़ने वाले लड्डू प्रसाद के गुणवत्ता की जांच की. इसमें चौंकाने वाली बात खुलकर सामने आई है. कुल 31 दुकानों के नमूने भरे गए, जिसकी जांच में तीन के नमूने फेल आए हैं.

यानी कि हनुमानगढ़ी के पास स्थित दुकानों में मिलने वाला प्रसाद मिलावटी पाया गया है. कुछ दुकानों पर प्रसाद में कलर मिलाए जाने की मात्रा पर खाद विभाग ने आपत्ति जताई है. साथ ही प्रसाद में कलर न मिलाए जाने के निर्देश भी दिए हैं.

सहायक आयुक्त खाद विभाग माणिक चंद्र ने बताया कि 31 दुकानों के नमूने लिए गए थे, जिसमें लड्डू, बेसन और घी के नमूने फेल आए हैं. व्यापारियों को सुधार करने का निर्देश दिया गया है. फ़ूड अधिकारी संतोष कुमार साहू ने बताया कि शासन के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है.

अयोध्या धाम में लगभग 20 से 25 खाद्य पदार्थ के नमूनों की जांच की गई है, जिसमें मैदा, बेसन, देसीघी, लड्डू, पेड़ा, दही शामिल हैं. उन्होंने बताया कि लड्डू में रंग की मात्रा अधिक देखते हुए हिदायत दी गई है कि कलर का इस्तेमाल न करें.