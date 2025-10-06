ETV Bharat / state

अयोध्या में भाजपा के पूर्व पार्षद पर फायरिंग; गोली चलाने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

रामघाट चौराहे पर आयोजित दुर्गा पूजा कार्यक्रम में बीते गुरुवार रात पूर्व पार्षद और अधिवक्ता आलोक सिंह पर हुआ जानलेवा हमला.

पुलिस की गिरफ्त में पूर्व पार्षद पर हमले के आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में पूर्व पार्षद पर हमले के आरोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 8:08 AM IST

अयोध्या : रामघाट चौराहे पर आयोजित दुर्गा पूजा कार्यक्रम में बीते गुरुवार रात पूर्व पार्षद और अधिवक्ता आलोक सिंह पर फायरिंग मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं फायरिंग में घायल आलोक सिंह को इलाज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. घटना को लेकर अयोध्या के अधिवक्ताओं और व्यापारियों के बीच तनाव की स्थिति है.




नगर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि आलोक सिंह बीते गुरुवार को रामघाट चौराहे पर आयोजित मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में पहुंचे थे. इसी दौरान मोहित पांडेय ने कहासुनी के बाद पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी. फायरिंग में एक गोली आलोक के गले से छूकर निकल गई और दूसरी गोली पीठ में धंस गई थी. आसपास क्षेत्र मौजूद लोगों ने एक अभियुक्त को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था. बाकी अन्य फरार हो गए थे.

प्राथमिक जांच में मोहित पाण्डेय, धर्मवीर पाण्डेय, धीरज पाण्डेय, सूरज निषाद, व अताउल्लाह खान समेत कुछ अज्ञात लोगों की भूमिका प्रकाश में आई. इसके बाद पुलिस टीम गठित कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना को अंजाम देने और साजिश करने वाले आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. आरोपियों को पास से एक कारतूस खोखा, देशी तमंचा 315 बोर, 32 बोर पिस्टल चार जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है. घटना का खुलासा करने के लिए 18 सदस्यीय पुलिस टीम गठित की गई थी.

