अयोध्या में निषाद राज की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगी वित्त मंत्री सीतारमण, दूसरी बार बदला गया चौराहे का नाम

अयोध्या में प्रवेश के लिए दक्षिणी छोर पर बने टेढ़ी बाजार चौराहे का नामकरण निषाद राज के नाम पर किया गया है.

निषाद राज चौराहा अयोध्या.
निषाद राज चौराहा अयोध्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 2:59 PM IST

2 Min Read
अयोध्या : रामनगरी अयोध्या के एक और चौराहे (टेढ़ी बाजार) को नया नाम दिया गया है. अयोध्या विकास प्राधिकरण ने चौराहे के नामकरण संबंधी बोर्ड भी लगा दिया है. चौराहे पर स्थापित निषाद राज की प्रतिमा का लोकार्पण पर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी.


अयोध्या में प्रवेश के लिए दक्षिण दिशा पर बने टेढ़ी बाजार चौराहे का नाम दूसरी बार परिवर्तित कर रामायण कालीन पात्र निषाद राज के नाम पर रखा गया है. इसके पहले इस चौराहे का नामकरण गुरु वशिष्ठ के नाम पर किया गया था. इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड भी लगाए थे, लेकिन चौराहे पर स्थित निषाद मंदिर के कारण निषाद समाज ने इस चौराहे का नामकरण निषाद राज के नाम पर करने की मांग उठाई थी.

अयोध्या नगर निगम के प्रस्ताव पर चौराहे का नाम बदल दिया गया है. इसी चौराहे पर निषाद राज की प्रतिमा भी स्थापित की गई है. दूसरी ओर चौराहे पर प्राचीन बृहस्पति कुंड का भी जीर्णोद्धार किया गया है. जिसमें दक्षिण भारत के तीन कवियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. जिसके लोकार्पण के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अयोध्या आगमन हो रहा है. इसके बाद वित्त मंत्री सीएफसी केंद्र में अयोध्या के साधु संतों से भेंट भी करेंगी.

