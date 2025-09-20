अयोध्या में फिर बनेगा विश्व कीर्तिमान; शो में 100 कलाकार देंगे प्रस्तुति, जानिए कितना भव्य होगा रामनगरी का दीपोत्सव
इस बार के शो में सब कुछ नया होगा, राम की पैड़ी पर अद्भुत थीमेटिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो होगा, रोशन होंगे 26 लाख दीये.
Published : September 20, 2025 at 2:23 PM IST
लखनऊ : अयोध्या में 18 से 20 अक्टूबर तक दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम होगा. 26 लाख से अधिक दीये जलाकर फिर से नया विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारियां तेजी से चल रहीं हैं. देश-विदेश के तमाम लोग इसके साक्षी बनेंगे. रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. सरयू नदी के घाटों पर थीमेटिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो के अलावा लेजर शो भी होगा. 100 से अधिक कलाकार इसमें प्रस्तुति देंगे. इस बार के शो पिछली बार से बिल्कुल अलग होंगे.
दीपोत्सव-2025 में भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन की झलक आधुनिक तकनीकों के जरिए जीवंत होगी. पूरे नगर को आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा. इस बार का दीपोत्सव अधिक भव्य और आकर्षक होगा. राम की पैड़ी पर अनोखा थीमेटिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो होगा. इसमें पिछले दीपोत्सवों के विजुअल्स, म्यूजिक, स्टोरीबोर्ड या एनीमेशन का दोहराव नहीं होगा. रामायण थीम पर राम की पैड़ी के जल पर लगभग 200 मीटर या उससे अधिक लंबे चलते-फिरते भव्य झांकियों (ग्रैंड टेबल्यू) का निर्माण होगा.
रोमांचक होगा इस बार का कार्यक्रम : कार्यक्रम को रोमांचक बनाने के लिए प्रोजेक्शन विजुअल्स, मंच और कोरियोग्राफी, लाइव परफॉर्मेंस, लेजर इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्कोर और वॉइस ओवर का बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा.स्क्रिप्ट और नैरेशन के माध्यम से कथानक को जीवंत रूप दिया जाएगा. यह दर्शकों के लिए नया अनुभव होगा. पूरी रामनगरी को आकर्षक रूप से सजाया जाएगा. सरयू के घाटों पर 26 लाख से अधिक दीये जलाकर नया विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा.
45 मिनट के शो में दिखेगा तकनीक-कल्पना का संगम : पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या के दीपोत्सव में मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन, लेजर शो और लाइव आर्टिस्ट परफॉर्मेंस के जरिए आयोजन को भव्यता दी जाएगी. यह शो परंपरा, तकनीक और कल्पना का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा. लगभग 45 मिनट के इस कार्यक्रम में प्रोजेक्शन, लेजर, लाइव परफॉर्मेंस और आतिशबाजी के माध्यम से भगवान श्रीराम की कथा को भव्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा. पर्यटन विभाग विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है.
तैयारियों में जुटे 32 हजार वॉलिंटियर्स : इस बार 19 अक्टूबर को 26.11 लाख दीये जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा. इसके लिए 28 लाख दीये बिछाए जाएंगे. 32 हजार वॉलिंटियर्स मदद करेंगे. इसके लिए 11 या 12 अक्टूबर से घाटों पर मार्किंग का काम शुरू हो जाएगा. इसके बाद दीये बिछाए जाएंगे. दीपोत्सव के अलावा सरयू तट पर बड़ी आरती भी होगी. साल 2017 से हर साल अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होता है. पिछले कई साल से लगातार नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया जा रहा है.
जानिए अब तक किस साल जले कितने दीये
|साल
|दीप जले
|2017
|1.71 लाख
|2018
|3.01 लाख
|2019
|4.04 लाख
|2020
|6.06 लाख
|2021
|9.41 लाख
|2022
|15.76 लाख
|2023
|22.23 लाख
|2024
|25 लाख
ऐसे पहुंचें अयोध्या : अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलने लगी है. हवाई मार्ग से एयरपोर्ट पर पहुंचकर यहां से ऑटो आदि से आसानी से सरयू तट, दीपोत्सव स्थल, राम की पैड़ी आदि जगहों पर पहुंच सकते हैं. ट्रेन के जरिए भी अयोध्या जंक्शन और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं. ये दोनों रेलवे स्टेशन देश के कई बड़े शहरों से जुड़े हैं. अयोध्या से करीब 135 किमी दूर लखनऊ एयरपोर्ट या वहां के रेलवे स्टेशन पर उतरकर भी बस-टैक्सी से अयोध्या पहुंचा जा सकता है. इसके अलावा गोरखपुर, वाराणसी होकर भी अयोध्या पहुंचना आसान है. अयोध्या से गोरखपुर 120 जबकि बनारस लगभग 218 किमी दूर है.
