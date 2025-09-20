ETV Bharat / state

अयोध्या में फिर बनेगा विश्व कीर्तिमान; शो में 100 कलाकार देंगे प्रस्तुति, जानिए कितना भव्य होगा रामनगरी का दीपोत्सव

लखनऊ : अयोध्या में 18 से 20 अक्टूबर तक दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम होगा. 26 लाख से अधिक दीये जलाकर फिर से नया विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारियां तेजी से चल रहीं हैं. देश-विदेश के तमाम लोग इसके साक्षी बनेंगे. रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. सरयू नदी के घाटों पर थीमेटिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो के अलावा लेजर शो भी होगा. 100 से अधिक कलाकार इसमें प्रस्तुति देंगे. इस बार के शो पिछली बार से बिल्कुल अलग होंगे.

दीपोत्सव-2025 में भगवान श्रीराम के अयोध्या आगमन की झलक आधुनिक तकनीकों के जरिए जीवंत होगी. पूरे नगर को आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा. इस बार का दीपोत्सव अधिक भव्य और आकर्षक होगा. राम की पैड़ी पर अनोखा थीमेटिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो होगा. इसमें पिछले दीपोत्सवों के विजुअल्स, म्यूजिक, स्टोरीबोर्ड या एनीमेशन का दोहराव नहीं होगा. रामायण थीम पर राम की पैड़ी के जल पर लगभग 200 मीटर या उससे अधिक लंबे चलते-फिरते भव्य झांकियों (ग्रैंड टेबल्यू) का निर्माण होगा.

रोमांचक होगा इस बार का कार्यक्रम : कार्यक्रम को रोमांचक बनाने के लिए प्रोजेक्शन विजुअल्स, मंच और कोरियोग्राफी, लाइव परफॉर्मेंस, लेजर इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्कोर और वॉइस ओवर का बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा.स्क्रिप्ट और नैरेशन के माध्यम से कथानक को जीवंत रूप दिया जाएगा. यह दर्शकों के लिए नया अनुभव होगा. पूरी रामनगरी को आकर्षक रूप से सजाया जाएगा. सरयू के घाटों पर 26 लाख से अधिक दीये जलाकर नया विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा.

इस बार के शो में सब कुछ नया होगा (प्रतीकात्मक तस्वीर) (Photo Credit; ETV Bharat)

45 मिनट के शो में दिखेगा तकनीक-कल्पना का संगम : पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या के दीपोत्सव में मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन, लेजर शो और लाइव आर्टिस्ट परफॉर्मेंस के जरिए आयोजन को भव्यता दी जाएगी. यह शो परंपरा, तकनीक और कल्पना का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा. लगभग 45 मिनट के इस कार्यक्रम में प्रोजेक्शन, लेजर, लाइव परफॉर्मेंस और आतिशबाजी के माध्यम से भगवान श्रीराम की कथा को भव्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा. पर्यटन विभाग विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है.