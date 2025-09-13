ETV Bharat / state

अयोध्या के इस चौराहे को मिली नई पहचान; बृहस्पति कुंड में दक्षिण भारत के इन तीन महान संगीतज्ञों की प्रतिमाएं लगीं, CM योगी करेंगे उद्घाटन

अयोध्या: रामनगरी अयोध्या के एक और चौराहे को नई पहचान मिलने जा रही है. टेढ़ी बाजार चौराहे पर नवनिर्मित बृहस्पति कुंड का उद्घाटन आगामी 8 अक्टूबर को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्त रूप से करेंगे. करीब 4.49 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह भव्य कुंड न केवल धार्मिक महत्व को बढ़ाएगा, बल्कि अयोध्या की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी प्रतीक बनेगा.

योगी सरकार की पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को संवारने की प्रतिबद्धता इस परियोजना से स्पष्ट झलकती है. कुंड का सौंदर्यीकरण दक्षिण भारत से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा, क्योंकि इसके परिसर में दक्षिण भारत के तीन महान संगीतज्ञों—त्यागराज स्वामीगल, पुरंदर दास और अरुणाचल कवि की मूर्तियां स्थापित की गई हैं.

शनिवार को मंडलायुक्त राजेश कुमार, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर ने स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया. अधिकारियों ने सौंदर्यीकरण, सुरक्षा व्यवस्था और उद्घाटन समारोह की बारीकियों की समीक्षा की.

कुंड के चारों ओर आकर्षक बागवानी, भव्य प्रकाश व्यवस्था और संगमरमर से सजी संरचनाएं इसे मनमोहक स्वरूप प्रदान करती हैं. परिसर में स्थापित मूर्तियां न केवल दक्षिण भारतीय कला और संगीत की समृद्ध परंपरा को दर्शाती हैं, बल्कि अयोध्या की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक एकात्मता का संदेश भी देती हैं.