अयोध्या : श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शनार्थियों की काफी भीड़ थी. इसी दौरान मंदिर के निकास द्वार के पास निर्माण कार्य भी चल रहा था. इसी वक्त निर्माण स्थल का पुराना छज्जा टूट गया. छज्जे के मलबे के चपेट में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी को श्री राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. जहां जिनमें एक की मौत हो गई. मंदिर प्रशासन की ओर से बताया गया कि तीनों भिक्षाटन के लिए यहां पहुंचे थे.

हनुमान गढ़ी मंदिर में छज्जा गिरने से हादसा. (Video Credit : ETV Bharat)



बताया गया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे. श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान करने के बाद अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन भी किया. शनिवार सुबह से ही हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का ताता लगा हुआ था. इस बीच मंदिर परिसर के निकास द्वार के पास चल रहे निर्माण कार्य के दौरान पुराना छ्ज्जा ढह गया. जिसका मलबा नीचे बैठे भिक्षाटन करने वाले तीन लोग घायल हो गए. तीनों को श्री राम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर रेफर कर दिया गया. जहां रीवा मध्य प्रदेश के रहने भोला प्रसाद की मौत हो गई. अन्य दोनों घायलों की पहचान अंश निवासी चौक फैज़ाबाद, राम करन निवासी महोबा के रूप में हुई है.

घटना के बाबत हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत संजय दास ने बताया कि छज्जा निर्माण कार्य के दौरान नहीं, बल्कि बंदरों के झगड़ने के कारण गिरा था. घायलों को इलाज कराया जा रहा है. अयोध्या सीओ आशुतोष तिवारी के मुताबिक घटना को लेकर जांच की जा रही है. मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है.

