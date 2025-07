ETV Bharat / state

विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में होगा आदिवासी महोत्सव का आयोजन, रवाना किया गया जागरूकता रथ - WORLD TRIBAL DAY 2025

जागरूकता रथ रवाना करने के दौरान अधिकारी ( ईटीवी भारत )

रांची: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड में 9, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होने वाले आदिवासी महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं. इसी के तहत 29 जुलाई को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव राजीव लोचन बख्शी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जागरूकता रथ इस आयोजन की भूमिका को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा. राजीव लोचन बख्शी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में भव्य आदिवासी महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा. यह महोत्सव केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं, बल्कि पहचान, एक संघर्ष, एक गौरव का उत्सव है, जिसमें पारंपरिक आदिवासी संस्कृति के साथ आधुनिकता भी देखने को मिलेगी. आदिवासी महोत्सव 2025 के माध्यम से हम आदिवासी संस्कृति, पहचान, अधिकार और योगदान से रूबरू हो सकेंगे. इस महोत्सव के माध्यम से हम न केवल राज्य और देश बल्कि दुनिया भर में फैली आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, लोक कला, भाषा, वेशभूषा और खान-पान को प्रदर्शित कर एक मजबूत सांस्कृतिक संवाद स्थापित करेंगे. चौक-चौराहों पर जाएगा जागरूकता रथ यह जागरूकता रथ राजधानी रांची के प्रमुख चौक-चौराहों, बाज़ारों, स्कूल-कॉलेजों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में घूमेगा. रथ पर पोस्टर और फ्लेक्स के माध्यम से जनजातीय कलाकृतियों और सांस्कृतिक संदेशों को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि जनसाधारण को जनजातीय समुदाय की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को जानने का अवसर मिले. इसके अलावा, जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को महोत्सव की तिथि, स्थान, विशेष आकर्षण, आमंत्रित कलाकारों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बारे में जानकारी दी जाएगी. यह जागरूकता रथ न केवल रांची, बल्कि राज्य के अन्य ज़िलों का भी भ्रमण करेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन से जुड़ सकें और इसकी गरिमा बढ़े. इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक श्री आनंद सहित विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे.

