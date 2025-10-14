चंडीगढ़ में अब हर किसी का होगा अपना पक्का घर, शुरू हुआ 'आशियाने का अभियान', PM आवास योजना 2.0 से मिलेगी 1.80 लाख तक की सब्सिडी

ETV Bharat / state

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
ETV Bharat Haryana Team

October 14, 2025

पंचकूला: हर किसी का सपना होता है कि वह अपने खुद के घर में रहे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण कई परिवार ऊंची ब्याज दरों पर होम लोन लेने को मजबूर होते हैं. ऐसे जरूरतमंद परिवारों के लिए अब बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि वे बिना अधिक आर्थिक बोझ के अपना पक्का घर ले सकेंगे. चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 13 और 14 अक्टूबर को शहर में जागरूकता कैंप आयोजित किए गए हैं, जिनमें लोगों को योजना से मिलने वाले लाभों की जानकारी दी जा रही है, ताकि पात्र परिवार इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकें. इस कैंप में मौजूद चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी धर्मपाल सिंह ने योजना और कैंप से संबंधित कई जानकारियां ईटीवी भारत को दी.

बैंक से मिलेगी मदद: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में बैंक सहयोग से छह जागरूकता कैंप लगाए गए, जिनमें सैकड़ों लोगों को "अपना पक्का घर" योजना की जानकारी दी गई . इन कैंपों में पात्रता की शर्तों, आवेदन प्रक्रिया और ऋण सुविधा से जुड़े विवरण साझा किए गए, ताकि जरूरतमंद परिवार योजना का लाभ उठा सकें. ये कैंप पहले दिन चंडीगढ़ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (धनास), सेक्टर 42 (अटावा), सेक्टर 41 (बडहेड़ी), गांव मलोया, सेक्टर 45 (बुड़ैल) और डडूमाजरा में आयोजित किए गए. योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है.

चंडीगढ़ में अब हर किसी का होगा अपना पक्का घर (Etv Bharat)

ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी के लिए शर्तें: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों के लिए अलग-अलग पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं. योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनके पास देश में कहीं भी पहले से कोई पक्का मकान नहीं है. इसके अलावा EWS श्रेणी के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये, LIG के लिए 6 लाख रुपये और MIG के लिए 9 लाख रुपये निर्धारित की गई है. पात्रता के आधार पर ये परिवार योजना से जुड़ी सब्सिडी और अन्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

सरकार से मिलेगी 1.80 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत पात्र लाभार्थियों को अधिकतम 1.80 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) अधिकतम 1.50 लाख रुपये होगा. यह सब्सिडी उन लाभार्थियों को मिलेगी जिनकी ऋण अवधि पांच वर्ष या उससे अधिक की होगी. जिन परिवारों की वार्षिक आय 9 लाख रुपये तक है, वे 25 लाख रुपये तक के ऋण पर और 35 लाख रुपये तक की संपत्ति मूल्य पर 12 वर्षों की अवधि के लिए पहले 8 लाख रुपये के ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे. योजना के तहत ऐसे घरों का कारपेट एरिया अधिकतम 120 वर्ग मीटर तक होना चाहिए.

इन जगहों पर लगाए गए कैंप:13 और 14 अक्टूबर को चंडीगढ़ में 12 स्थानों पर कैंप लगाए गए हैं. इनमें 13 अक्टूबर को चंडीगढ़ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (धनास), सेक्टर 42 (अटावा), सेक्टर 41 (बडहेड़ी), गांव मलोया, सेक्टर 45 (बुड़ैल) और डडूमाजरा में कैंप लगाए गए. जबकि अन्य छह जगहों में आज जागरूकता कैंप लगाए गए हैं. इनमें रामदरबार फेज-एक व फेज-दो, बापूधाम कॉलोनी सेक्टर-26, चंडीगढ़ हाउसिंग कांप्लेक्स मनीमाजरा, चंडीगढ़ मनीमाजरा गेट, हल्लोमाजरा, मौलीजागरां और किशनगढ़ गांव शामिल है.

इस तरह करें आवेदन: योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है. ऑफलाइन आवेदन राज्य सरकारों द्वारा तय एजेंसी के कार्यालय जाकर करना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे. इस बारे जागरूकता कैंप में जानकारी दी जा रही है, जबकि ऑनलाइन आवेदन के लिए पीएम आवास शहरी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट https://pmay-urban.gov.in/ पर जाना होगा. हालांकि आवेदन प्रक्रिया की शुरूआत का समय फिलहाल तक तय नहीं किया गया है.

यह होंगे पात्र परिवार:

  • शहरी क्षेत्र में रहने वाले ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के परिवार.
  • आवेदनकर्ता परिवारों के पास देश में कहीं भी अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए.

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ:

  • इस योजना के तहत वे परिवार योग्य नहीं होंगे, जो पहले ही राज्य या केंद्र सरकार की आवास योजना का लाभ ले चुके हैं.
  • जिन परिवारों की सालाना आमदनी नौ लाख रुपए से अधिक है.

इन परिवारों को प्राथमिकता:विधवा, विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, एससी-एसटी, अल्पसंख्यक वर्ग, सफाई कर्मी, पीएम स्वनिधि योजना के तहत चिन्हित स्ट्रीट वेंडर, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण श्रमिक और मलिन बस्ती में रहने वाले परिवार को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी.

