चंडीगढ़ में अब हर किसी का होगा अपना पक्का घर, शुरू हुआ 'आशियाने का अभियान', PM आवास योजना 2.0 से मिलेगी 1.80 लाख तक की सब्सिडी

पंचकूला: हर किसी का सपना होता है कि वह अपने खुद के घर में रहे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण कई परिवार ऊंची ब्याज दरों पर होम लोन लेने को मजबूर होते हैं. ऐसे जरूरतमंद परिवारों के लिए अब बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि वे बिना अधिक आर्थिक बोझ के अपना पक्का घर ले सकेंगे. चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 13 और 14 अक्टूबर को शहर में जागरूकता कैंप आयोजित किए गए हैं, जिनमें लोगों को योजना से मिलने वाले लाभों की जानकारी दी जा रही है, ताकि पात्र परिवार इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकें. इस कैंप में मौजूद चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी धर्मपाल सिंह ने योजना और कैंप से संबंधित कई जानकारियां ईटीवी भारत को दी.

बैंक से मिलेगी मदद: चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में बैंक सहयोग से छह जागरूकता कैंप लगाए गए, जिनमें सैकड़ों लोगों को "अपना पक्का घर" योजना की जानकारी दी गई . इन कैंपों में पात्रता की शर्तों, आवेदन प्रक्रिया और ऋण सुविधा से जुड़े विवरण साझा किए गए, ताकि जरूरतमंद परिवार योजना का लाभ उठा सकें. ये कैंप पहले दिन चंडीगढ़ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (धनास), सेक्टर 42 (अटावा), सेक्टर 41 (बडहेड़ी), गांव मलोया, सेक्टर 45 (बुड़ैल) और डडूमाजरा में आयोजित किए गए. योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है.

चंडीगढ़ में अब हर किसी का होगा अपना पक्का घर (Etv Bharat)

ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी के लिए शर्तें: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों के लिए अलग-अलग पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं. योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जिनके पास देश में कहीं भी पहले से कोई पक्का मकान नहीं है. इसके अलावा EWS श्रेणी के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये, LIG के लिए 6 लाख रुपये और MIG के लिए 9 लाख रुपये निर्धारित की गई है. पात्रता के आधार पर ये परिवार योजना से जुड़ी सब्सिडी और अन्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

सरकार से मिलेगी 1.80 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी: प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत पात्र लाभार्थियों को अधिकतम 1.80 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) अधिकतम 1.50 लाख रुपये होगा. यह सब्सिडी उन लाभार्थियों को मिलेगी जिनकी ऋण अवधि पांच वर्ष या उससे अधिक की होगी. जिन परिवारों की वार्षिक आय 9 लाख रुपये तक है, वे 25 लाख रुपये तक के ऋण पर और 35 लाख रुपये तक की संपत्ति मूल्य पर 12 वर्षों की अवधि के लिए पहले 8 लाख रुपये के ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे. योजना के तहत ऐसे घरों का कारपेट एरिया अधिकतम 120 वर्ग मीटर तक होना चाहिए.