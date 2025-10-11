ETV Bharat / state

केंद्र सरकार पूरे देश भर में चला रही रैंप! जाने क्या है ये और किसे बढ़ावा दे रही

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के विशेश कार्यक्रम चलाया जा रहा है.

Awareness camp organized to promote MSME units in Hazaribag
शिविर में पहुंची महिला उद्यमी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 11, 2025 at 9:48 PM IST

2 Min Read
हजारीबाग: सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार इन दोनों विशेष कार्यक्रम चल रही है. जिसका उद्देश्य व्यवसाय करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना है ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके और अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा सके.

भारत सरकार इन दिनों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश भर में रैंप का आयोजन कर रही है. इसके अंतर्गत एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सरकार के अलग-अलग योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देना है. साथ ही उद्यमियों का निबंधन किया जा रहा है. ताकि उद्यमियों को मदद किया जा सके.

हजारीबाग में जागरुकता शिविर का आयोजन (ETV Bharat)

हजारीबाग में MSME इकाई को प्रोत्साहन देने एवं अधिक से अधिक उद्यमियों को उद्यम पंजीकरण से जुड़ने के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया. यह आयोजन रांची जिडको निर्देशानुसार हुआ है. निःशुल्क उद्यम पंजीकरण जागरुकता शिविर में जिले के इच्छुक उद्यमियों एवं व्यवसायियों का ऑन-द-स्पॉट उद्यम निबंधन किया गया.

इस निबंध शिविर में पहुंची महिला ने बताया कि यह एक बेहतर शिविर है. उद्योग लगाने के बारे में जानकारी भी दी जा रही है. ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया गया. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस योजना का लाभ कैसे लेना है इसकी जानकारी दी गई. जिसमें विशेष रूप से लोन के बारे में जानकारी दी गई.

केंद्र सरकार उद्योग को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने के लिए योजनाएं और लाभ प्रदान करती है. जिसमें ऋण, सब्सिडी और रजिस्ट्रेशन शामिल हैं. जरुरत है लोगों को बढ़-चढ़कर लाभ लेने की.

