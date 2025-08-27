ETV Bharat / state

नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए अवधेश कुमार झा का चयन, राष्ट्रपति मुर्मु करेंगी सम्मानित - NATIONAL TEACHERS AWARD 2025

शिक्षक दिवस के दिन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने हाथों से पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगी.

नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए अवधेश कुमार झा का चयन
नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए अवधेश कुमार झा का चयन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 27, 2025 at 7:01 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 7:07 PM IST

6 Min Read

नई दिल्ली: भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है. इस बार पूरे देश से 45 शिक्षकों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है. इसमें नई दिल्ली के अवधेश कुमार झा एक मात्र शिक्षक शामिल हैं. अवधेश कुमार झा रोहिणी सेक्टर-8 स्थित सर्वोदय को-एड विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं. इन सभी शिक्षकों को 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के दिन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अपने हाथों से पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगी.

मूलरूप से बिहार के खगड़िया जिला के रहने वाले अवधेश कुमार झा ने प्रारंभिक शिक्षा गांव से पूरी की. छठवीं से बारहवीं तक की पढ़ाई करने के लिए नेतरहाट आवासीय विद्यालय में प्रवेश लिया. वर्ष 1987 में दिल्ली में प्रवेश करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से बीए और एमए की डिग्री ली. इसके बाद शिक्षण क्षेत्र में गहरी रुचि के चलते सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन से बीएड, एमएड और एमफिल की पढ़ाई पूरी की. तभी से शिक्षण के क्षेत्र में जुड़कर निरंतर मेहनत और समर्पण के साथ कार्यरत रहे.

अवधेश कुमार झा 2015 से स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यभार संभाल रहे हैं. उनके नेतृत्व में स्कूल ने शैक्षणिक सफलता हासिल की है. स्कूल में 3200 विद्यार्थी हैं, जिसमें 1500 छात्र और 1700 छात्राएं हैं. 2015 में सभी कक्षाओं के छात्रों के सेक्शन-वाइज बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें चार प्रमुख स्तंभ—शिक्षक, छात्र, उनके माता-पिता और प्रिंसिपल शामिल हुए थे. इस बैठक में सभी ने मिलकर यह विश्वास जताया था कि शिक्षक, छात्र, माता-पिता और प्रिंसिपल एक साथ मिलकर सामंजस्यपूर्ण रूप से काम कर करेंगे. आज सभी के सहयोग और स्कूल में बेहतर परिणाम और सकारात्मक माहौल बना हुआ है.

नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए अवधेश कुमार झा का चयन (ETV Bharat)

निःशुल्क और उच्च-गुणवत्तापूर्ण कोचिंग: छात्रों को पढ़ाई के साथ स्कूल परिसर में ही अवधेश कुमार झा निःशुल्क और उच्च-गुणवत्तापूर्ण कोचिंग दे रहे हैं. इस वर्ष स्कूल के 18 छात्रों ने नीट और 13 छात्रों ने जेईई (मेन्स) की परीक्षा पास की. भारत सरकार की विद्यांजलि पहल के तहत स्कूल परिसर में एक निःशुल्क कोचिंग केंद्र चला रहे है. वहीं, पारस इंस्टीट्यूट के सहयोग से उन्होंने सीए की कोचिंग शुरू की, जिससे छात्र पढाई कर रहे हैं. शिक्षण संसाधनों का विस्तार करने के लिए उन्होंने 70 सीटों वाला एक वाचनालय बनाया है.

'तनाव निवारक कक्ष': कोविड के बाद अवधेश झा ने एक 'तनाव निवारक कक्ष' शुरू किया, जहां छात्रों को भावनात्मक चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए परामर्श और गतिविधियां कराई जाती है. उन्होंने शून्य-अपशिष्ट नागरिक बैंक खाते जैसी पहल भी शुरू की है, जो पर्यावरण संरक्षण में मदद कर रही है. स्कूल परिसर में 365 दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कक्षाएं खुली रहती है. स्कूल में 100 पुराने कंप्यूटर और 40 प्रिंटर हैं, जहां छात्र कंप्यूटर सीखते है. वहीं, एक जूनियर विज्ञान प्रयोगशाला भी बनाया गया है.

करियर मार्गदर्शन के लिए उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ "दिल से दिल तक" सत्र और स्वतंत्रता सेनानियों की 24 मूर्तियों वाला एक स्वतंत्रता सेनानी पार्क बनाया गया है. जहां मॉर्निंग असेंबली में छात्रों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया जाता है. 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के बारे में अवधेश झा ने कहा; ''यह सम्मान मेरा नहीं है, बल्कि यहां पढ़ने वाले छात्रों, सहकर्मी शिक्षकों और समाज के उन सभी लोगों का है, जिन्होंने हमारी मदद की है. यह पुरस्कार जीवन भर मेहनत और समर्पण का परिणाम है. यह चयन तीन स्तरों पर हुआ था, जिसमें पहले जिला स्तर, फिर राज्य स्तर पर मेरा नाम गया और अंत में पूरे देश भर से 152 नामों में से इंटरव्यू के बाद 45 शिक्षकों का चयन हुआ. मुझे गर्व है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली वासियों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं.''

''शिक्षक का उद्देश्य केवल पुरस्कार प्राप्त करना नहीं होता. शिक्षक वे मोमबत्तियां होते हैं जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देते हैं. शिक्षक को अपना काम निष्ठा और लगन से करते रहना चाहिए, अपने रिकॉर्ड में भरोसा रखना चाहिए. यदि हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं तो एक दिन अवश्य पुरस्कार मिलेगा, जो शिक्षकों को प्रोत्साहित करेगा.'' - अवधेश कुमार झा

अवधेश कुमार झा ने कहा, ''भविष्य में यदि शिक्षक के रास्ते में कोई बाधा भी आए, तो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया यह पुरस्कार प्रेरणा बनकर आगे बढ़ने का उत्साह देगा. प्रधानाचार्य रहते हुए और रिटायरमेंट के बाद भी मैं शिक्षा की ज्योत जलाता रहूँगा. युवा पीढ़ी की शिक्षा को आगे बढ़ाने में हमें सहायक बनना होगा, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी अधिक होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार कहते हैं कि वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है. यह तभी संभव होगा जब युवा पीढ़ी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए देश को आगे बढ़ाने में योगदान देगी.''

वाइस प्रिंसिपल भारती कालरा ने कहा, ''अवधेश झा को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तन, मन, धन, स्कूल को और स्कूल के बच्चों के लिए समर्पित किया है. स्कूल में जो भी बच्चों को समस्या होती थी उसे दूर करने की कोशिश की गई है. बहुत सी नवीन तकनीकों का उपयोग किया गया है. इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए के लिए बच्चे को कोचिंग व्यवस्था की. स्कूल में एक ऐसा माहौल बनाया जहां बच्चे खुश होकर पढ़ते हैं, खुश होकर स्कूल में आना चाहते हैं. बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भेजा जाता है. उन्होंने जो स्कूल बनाया है, वह वाकई कमाल का है.''

ये भी पढ़ें:

  1. DUSU ELECTION: छात्र राजनीति का मिनी थिएटर; देश की आजादी से लेकर अब तक निभा रहा प्रभावी भूमिका
  2. दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव की तैयारियां तेज, इस बार प्रचार के लिए अपनाया जा रहा नया तरीका

नई दिल्ली: भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है. इस बार पूरे देश से 45 शिक्षकों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है. इसमें नई दिल्ली के अवधेश कुमार झा एक मात्र शिक्षक शामिल हैं. अवधेश कुमार झा रोहिणी सेक्टर-8 स्थित सर्वोदय को-एड विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं. इन सभी शिक्षकों को 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के दिन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु अपने हाथों से पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगी.

मूलरूप से बिहार के खगड़िया जिला के रहने वाले अवधेश कुमार झा ने प्रारंभिक शिक्षा गांव से पूरी की. छठवीं से बारहवीं तक की पढ़ाई करने के लिए नेतरहाट आवासीय विद्यालय में प्रवेश लिया. वर्ष 1987 में दिल्ली में प्रवेश करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से बीए और एमए की डिग्री ली. इसके बाद शिक्षण क्षेत्र में गहरी रुचि के चलते सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन से बीएड, एमएड और एमफिल की पढ़ाई पूरी की. तभी से शिक्षण के क्षेत्र में जुड़कर निरंतर मेहनत और समर्पण के साथ कार्यरत रहे.

अवधेश कुमार झा 2015 से स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यभार संभाल रहे हैं. उनके नेतृत्व में स्कूल ने शैक्षणिक सफलता हासिल की है. स्कूल में 3200 विद्यार्थी हैं, जिसमें 1500 छात्र और 1700 छात्राएं हैं. 2015 में सभी कक्षाओं के छात्रों के सेक्शन-वाइज बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें चार प्रमुख स्तंभ—शिक्षक, छात्र, उनके माता-पिता और प्रिंसिपल शामिल हुए थे. इस बैठक में सभी ने मिलकर यह विश्वास जताया था कि शिक्षक, छात्र, माता-पिता और प्रिंसिपल एक साथ मिलकर सामंजस्यपूर्ण रूप से काम कर करेंगे. आज सभी के सहयोग और स्कूल में बेहतर परिणाम और सकारात्मक माहौल बना हुआ है.

नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए अवधेश कुमार झा का चयन (ETV Bharat)

निःशुल्क और उच्च-गुणवत्तापूर्ण कोचिंग: छात्रों को पढ़ाई के साथ स्कूल परिसर में ही अवधेश कुमार झा निःशुल्क और उच्च-गुणवत्तापूर्ण कोचिंग दे रहे हैं. इस वर्ष स्कूल के 18 छात्रों ने नीट और 13 छात्रों ने जेईई (मेन्स) की परीक्षा पास की. भारत सरकार की विद्यांजलि पहल के तहत स्कूल परिसर में एक निःशुल्क कोचिंग केंद्र चला रहे है. वहीं, पारस इंस्टीट्यूट के सहयोग से उन्होंने सीए की कोचिंग शुरू की, जिससे छात्र पढाई कर रहे हैं. शिक्षण संसाधनों का विस्तार करने के लिए उन्होंने 70 सीटों वाला एक वाचनालय बनाया है.

'तनाव निवारक कक्ष': कोविड के बाद अवधेश झा ने एक 'तनाव निवारक कक्ष' शुरू किया, जहां छात्रों को भावनात्मक चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए परामर्श और गतिविधियां कराई जाती है. उन्होंने शून्य-अपशिष्ट नागरिक बैंक खाते जैसी पहल भी शुरू की है, जो पर्यावरण संरक्षण में मदद कर रही है. स्कूल परिसर में 365 दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कक्षाएं खुली रहती है. स्कूल में 100 पुराने कंप्यूटर और 40 प्रिंटर हैं, जहां छात्र कंप्यूटर सीखते है. वहीं, एक जूनियर विज्ञान प्रयोगशाला भी बनाया गया है.

करियर मार्गदर्शन के लिए उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ "दिल से दिल तक" सत्र और स्वतंत्रता सेनानियों की 24 मूर्तियों वाला एक स्वतंत्रता सेनानी पार्क बनाया गया है. जहां मॉर्निंग असेंबली में छात्रों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया जाता है. 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के बारे में अवधेश झा ने कहा; ''यह सम्मान मेरा नहीं है, बल्कि यहां पढ़ने वाले छात्रों, सहकर्मी शिक्षकों और समाज के उन सभी लोगों का है, जिन्होंने हमारी मदद की है. यह पुरस्कार जीवन भर मेहनत और समर्पण का परिणाम है. यह चयन तीन स्तरों पर हुआ था, जिसमें पहले जिला स्तर, फिर राज्य स्तर पर मेरा नाम गया और अंत में पूरे देश भर से 152 नामों में से इंटरव्यू के बाद 45 शिक्षकों का चयन हुआ. मुझे गर्व है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली वासियों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं.''

''शिक्षक का उद्देश्य केवल पुरस्कार प्राप्त करना नहीं होता. शिक्षक वे मोमबत्तियां होते हैं जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देते हैं. शिक्षक को अपना काम निष्ठा और लगन से करते रहना चाहिए, अपने रिकॉर्ड में भरोसा रखना चाहिए. यदि हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं तो एक दिन अवश्य पुरस्कार मिलेगा, जो शिक्षकों को प्रोत्साहित करेगा.'' - अवधेश कुमार झा

अवधेश कुमार झा ने कहा, ''भविष्य में यदि शिक्षक के रास्ते में कोई बाधा भी आए, तो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया यह पुरस्कार प्रेरणा बनकर आगे बढ़ने का उत्साह देगा. प्रधानाचार्य रहते हुए और रिटायरमेंट के बाद भी मैं शिक्षा की ज्योत जलाता रहूँगा. युवा पीढ़ी की शिक्षा को आगे बढ़ाने में हमें सहायक बनना होगा, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी अधिक होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार कहते हैं कि वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है. यह तभी संभव होगा जब युवा पीढ़ी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए देश को आगे बढ़ाने में योगदान देगी.''

वाइस प्रिंसिपल भारती कालरा ने कहा, ''अवधेश झा को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तन, मन, धन, स्कूल को और स्कूल के बच्चों के लिए समर्पित किया है. स्कूल में जो भी बच्चों को समस्या होती थी उसे दूर करने की कोशिश की गई है. बहुत सी नवीन तकनीकों का उपयोग किया गया है. इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए के लिए बच्चे को कोचिंग व्यवस्था की. स्कूल में एक ऐसा माहौल बनाया जहां बच्चे खुश होकर पढ़ते हैं, खुश होकर स्कूल में आना चाहते हैं. बच्चों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भेजा जाता है. उन्होंने जो स्कूल बनाया है, वह वाकई कमाल का है.''

ये भी पढ़ें:

  1. DUSU ELECTION: छात्र राजनीति का मिनी थिएटर; देश की आजादी से लेकर अब तक निभा रहा प्रभावी भूमिका
  2. दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव की तैयारियां तेज, इस बार प्रचार के लिए अपनाया जा रहा नया तरीका
Last Updated : August 27, 2025 at 7:07 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL TEACHERS AWARDS DELHINATIONAL TEACHERS AWARD 2025नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025नेशनल टीचर्स अवार्ड अवधेश कुमार झाNATIONAL TEACHERS AWARD 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

इतना टैरिफ लगाऊंगा कि सिर घूम जाएगा, भारत-पाकिस्तान युद्ध पर फिर बोले ट्रंप, पीएम मोदी को बताया- बहुत ही शानदार

गणेश चतुर्थी 2025: बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक, इन सितारों ने फैंस को गणेश उत्सव की दी शुभकामनाएं

रविचंद्रन अश्विन ने की आईपीएल से संन्यास की घोषणा, इन 5 टीमों के लिए IPL में मचाया धमाल

आखिरकार! कंफर्म हुई Apple Event की डेट, इस दिन लॉन्च होगा iPhone 17

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.