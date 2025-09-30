ETV Bharat / state

अविनाश कुमार बने झारखंड के मुख्य सचिव, अजय कुमार सिंह को सौंपा गया विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार

रांची: 1993 बैच के आईएएस अविनाश कुमार झारखंड के मुख्य सचिव बनाए गये हैं. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है. इस जिम्मेदारी के साथ साथ मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के अलावा नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन के मुख्य स्थानिक आयुक्त का भी वे अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे जबकि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इससे पहले अविनाश कुमार ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे.

अलका तिवारी की सीएम ने तारीफ की

दरअसल, अलका तिवारी 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रही थी. हालांकि 26 सितंबर को ही उनका अंतिम कार्यदिवस समाप्त हो गया था. इस वजह से छुट्टी के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन पहुंचे. मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अलका तिवारी के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, वह केंद्र में भी जिम्मेदारी संभाल चुकी थी. उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कुशलता के साथ निभाया है.