भोजन की थाली से प्रोटीन और कैलोरी गायब, मोटा होने वाला खाना खा रहे बिहार के लोग - NUTRITION LEVEL OF BIHAR

सांकेतिक तस्वीर ( Canva )

Published : July 7, 2025 at 6:58 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 7:21 AM IST

पटना: देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास में नागरिकों की सक्रिय और स्वस्थ भागीदारी तभी संभव है, जब उन्हें संतुलित और पर्याप्त पोषण मिले. "भारत में पोषण सेवन" (Nutritional Intake in India) नामक नवीनतम रिपोर्ट, जिसे केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने जारी किया है. इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में औसत पोषण स्तर में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में चिंताजनक गिरावट दर्ज की गई है. बिहार के लोग फैट का अधिक कर रहे सेवन: 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में प्रति व्यक्ति औसत दैनिक कैलोरी, प्रोटीन और फैट सेवन में पिछले वर्षों की तुलना में कई अंतर सामने आए हैं. एक ओर जहां शहरी क्षेत्रों में फैट सेवन में वृद्धि दर्ज की गई है. वहीं प्रोटीन के सेवन में गिरावट और कैलोरी के असंतुलन ने पोषण संकट की ओर संकेत किया है. 2022-23 में शहरी बिहार में प्रति व्यक्ति कैलोरी सेवन 2461 Kcal था, जो 2023-24 में घटकर 2289 Kcal हो गया. इससे यह राज्य शहरी क्षेत्रों में देशभर में पहले स्थान से खिसक कर दूसरे स्थान पर आ गया है. ग्रामीण क्षेत्र में भी कैलोरी इनटेक में कमी: ग्रामीण बिहार में भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है. 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन औसत कैलोरी सेवन 2432 Kcal था, जो 2023-24 में घटकर 2326 Kcal पर आ गया. रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में ग्रामीण बिहार अब देश में छठे स्थान पर पहुंच गया है. उपभोक्ता इकाई के आधार पर देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी सेवन पहले के मुकाबले घटा है, जबकि शहरी क्षेत्र में भी यह स्थिर नहीं रह सका है. इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि ना सिर्फ पोषण का स्तर गिरा है, बल्कि इसकी वितरण व्यवस्था में भी असमानता मौजूद है. प्रोटीन सेवन का स्तर भी गिरा: रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बिहार में प्रोटीन सेवन का स्तर भी गिरा है. ग्रामीण बिहार में 2022-23 में प्रोटीन सेवन 68.7 ग्राम था, जो 2023-24 में घटकर 57.6 ग्राम रह गया. वहीं, शहरी क्षेत्रों में 2022-23 में प्रोटीन सेवन 69.8 ग्राम था, जो 2023-24 में घटकर 67 ग्राम रह गया. हालांकि उपभोक्ता इकाई के हिसाब से शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सुधार देखा गया है. यहां प्रोटीन सेवन 73.3 ग्राम से बढ़कर 73.9 ग्राम हो गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में यह 62.4 ग्राम से घटकर 61.6 ग्राम हो गया. प्रोटीन की यह गिरती मात्रा बच्चों और किशोरों के लिए खतरे का संकेत है. ग्रामीण क्षेत्र में फैट के सेवन में अधिक बढ़ोतरी: फैट (वसा) के सेवन में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्पष्ट अंतर देखा गया है. शहरी क्षेत्रों में 2023-24 में प्रति व्यक्ति प्रति दिन वसा सेवन 72.2 ग्राम रहा, जो पिछले वर्ष 70.5 ग्राम था. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में यह 61.8 ग्राम से घटकर 60.7 ग्राम रह गया. उपभोक्ता इकाई के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में वसा सेवन में भारी उछाल देखा गया है. 2022-23 में 37.6 ग्राम से बढ़कर 66.3 ग्राम हो गया है. शहरी क्षेत्रों में यह 78.4 बढ़कर 80.1 ग्राम पहुंच गया है. "भारत में पोषण सेवन" रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बिहार में प्रोटीन के स्रोतों में बदलाव आ रहा है. वर्ष 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोटीन का 49% हिस्सा अनाज से आता था, जो 2023-24 में घटकर 48.3% हो गया. वहीं, शहरी क्षेत्रों में यह 45.7% से घटकर 44.9% पर आ गया. वहीं, दूध और उससे बने उत्पादों से प्रोटीन का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में बढ़कर 13.5% हो गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 10.9% रहा. इससे यह संकेत मिलता है कि शहरी क्षेत्रों में लोग विविध स्रोतों से पोषण ग्रहण कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी फास्ट फूड का चलन बढ़ने लगा है''. डॉ. सुमिता कुमारी, पोषण विशेषज्ञ क्या कहती हैं डॉ. सुमिता कुमारी?: पोषण विशेषज्ञ डॉ. सुमिता कुमारी का मानना है कि बिहार में फास्ट फूड संस्कृति ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संतुलित आहार की अवधारणा को कमजोर किया है. आज गांव के लोग भी तले-भुने भोजन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जबकि छेना और दाल जैसे प्रमुख प्रोटीन स्रोतों की अनदेखी हो रही है. इसके कारण फैट का सेवन बढ़ा है और प्रोटीन की कमी से बच्चों में कुपोषण की समस्या सामने आ रही है. उन्होंने कहा कि अब बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण अत्यधिक कैलोरी शरीर में जमा हो रही है और मोटापा, थायराइड व हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं.

