बरेली में अवंती बाई लोधी की मूर्ति का अनावरण, उमा भारती बोलीं- सपा और कांग्रेस के समय होती थी बूथ कैप्चरिंग - BAREILLY NEWS

उमा भारती ने कहा, डरा धमका के वोट तब लेना होता है, जब आसानी से लोग वोट ना दे रहे हो.

अवंती बाई लोधी की मूर्ति का किया गया अनावरण.
अवंती बाई लोधी की मूर्ति का किया गया अनावरण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 7:03 PM IST

बरेली : आंवला में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की जयंती पर शनिवार को उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया. पशुधन एवं दूध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने मूर्ति का अनावरण किया. कार्यक्रम में पहुंचीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि वीरांगना अवंती बाई किसी एक समाज के लिए नहीं थीं, बल्कि वह पूरे समाज की थीं. उन्होंने कहा, कांग्रेस के समय में बूथ कैप्चरिंग होती थी. वह वोट चोरी अभियान से आजादी की बात कह रहे हैं.

उमा भारती ने कहा, अपराधियों को चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी बूथ कैप्चरिंग करती थी और हम हाथ जोड़कर वंदे मातरम बोल करके सबके साथ सबका विकास करके वोट लेते हैं. इसलिए डरा धमका के चोरी करके वोट तब लेना होता है, जब आसानी से लोग आपको वोट ना दे रहे हो. यहां उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत गए हैं, जिनकी पहले जमानत तक जप्त हो गई थी.

उमा भारती ने कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना.

पशुधन एवं दूध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, रानी अवंतीबाई लोधी ने आजादी के लिए अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे. शिवपाल यादव के पूजा पाल को लिए लेकर दिए गए बयान पर कहा कि जिस पार्टी में यथार्थ सुनने की क्षमता ना हो, ऐसे में सभी को पार्टी छोड़ देनी चाहिए और भाजपा ज्वाइन कर लेनी चाहिए. समाजवादी पार्टी अपराध और अपराधियों की पार्टी है, इसलिए वह इसको पसंद नहीं करते हैं.

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोधी समाज के लोग.
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोधी समाज के लोग.

कार्यक्रम में केंद्र सरकार के मंत्री बीएल वर्मा, उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज, पूर्व सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया, मुकेश राजपूत, शाहजहांपुर की महापौर अर्चना वर्मा, बिलसंडा से विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, एटा विधायक विपिन कुमार, बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, एमएलसी महाराज सिंह मौजूद रहे.

