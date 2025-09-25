ETV Bharat / state

गोरखपुर में दुर्गा पूजा पर ऑटोमेटिक इको-फ्रेंडली मूर्तियां; लखनऊ से पढ़ाई के बाद इस मूर्तिकार ने 1987 में शुरू किया सफर, जानें क्या है खास?

मूर्तिकार सुशील गुप्ता तैयार कर रहे हैं खास मूर्तियां, गोरखपुर विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के छात्र दे रहे साथ.

इको-फ्रेंडली मूर्तियां
इको-फ्रेंडली मूर्तियां (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 6:00 PM IST

4 Min Read
गोरखपुर : जिले में दुर्गा पूजा पर ईको फ्रेडली मूर्तियां तैयार हो रही हैं. इन मूर्तियों की खासियत है कि यह ऑटोमेटिक ईको फ्रेडली हैं. यह मूर्तियां विसर्जित नहीं की जाती हैं. इनकी जगह पर छोटी मूर्तियों की स्थापना करने के बाद उसका पूजन-अर्चन किया जाता है और उसे नदी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे जल प्रदूषण कम होता है.

1990 से बना रहे ईको फ्रेंडली मूर्तियां : जिले के रहने वाले मूर्तिकार सुशील गुप्ता ईको फ्रेंडली मूर्तियां बनाकर उसमें एक अद्भुत आकर्षण और जान भरने का कार्य करते हैं. इस कार्य में वह 1990 के बाद से जुटे हैं लेकिन, ईको फ्रेंडली मूर्तियों के निर्माण में वह दो दशकों से अपने हाथ का हुनर दिखाकर न सिर्फ गोरखपुर बल्कि देश के कई प्रांतों में इस कार्य के लिए अपनी खास पहचान रखते हैं.

मूर्तिकार सुशील गुप्ता ने तैयार कीं इको-फ्रेंडली मूर्तियां (Video credit: ETV Bharat)

ऑटोमेटिक होती हैं मूर्तियां : वह बताते हैं कि नवरात्र के अवसर पर वह गोरखपुर समेत आस-पास के कई जिलों में ईको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार करने में लगे हैं. यह ईको फ्रेंडली मूर्तियां ऑटोमेटिक होती हैं. साथ ही इको फ्रेंडली होने के नाते पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है.

छोटी मूर्तियों की स्थापना : वह बताते हैं कि यह मूर्तियां विसर्जित नहीं की जाती हैं. इनकी जगह पर छोटी मूर्तियों की स्थापना करने के बाद उसका पूजन अर्चन किया जाता है और उसे नदी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे जल प्रदूषण कम होता है.

मूर्तिकार सुशील गुप्ता ने तैयार की मूर्ति
मूर्तिकार सुशील गुप्ता ने तैयार की मूर्ति (Photo credit: ETV Bharat)

वर्ष 1987 में ली थी फाइन आर्ट्स की डिग्री : वह बताते हैं कि उनके इस कार्य में गोरखपुर विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के भी स्टूडेंट साथ देते हैं. उन्होंने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से वर्ष 1987 में फाइन आर्ट्स की डिग्री ली थी. गोरखपुर और बगल के जिलों की अगर बात करें तो सबसे पहले 1987 में पहली बार ऑटोमेटिक मूर्ति उन्होंने ही बनाई थी, जो गोरखपुर के माया बाजार में लगाई गई थी.

दशहरे के बाद वापस रख दी जाती हैं मूर्तियां : वह बताते हैं कि कोर्ट और सरकार के आदेश के बाद पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हानिकारक रंगों का प्रयोग नहीं होता है. दुर्गा पूजा पर यह ईको फ्रेंडली मूर्तियां आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं. लेकिन दशहरे के बाद इन मूर्तियों को वापस रख दिया जाता है, और अगले वर्ष फिर इसे तैयार कर पंडालों में भेजा जाता है.

इको-फ्रेंडली मूर्ति की खास बात.
इको-फ्रेंडली मूर्ति की खास बात. (Photo credit: ETV Bharat)

स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ा रहे आगे : उन्होंने कहा कि वह पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां, जीव-जंतु और मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचता है. उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें मूर्तियां बनाने का शौक था. इसके बाद उन्हें पता चला की मूर्ति कला से भी पढ़ाई होती है. जिसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की और फाइबर की मूर्तियां बनानी शुरू कीं.

कई जनपदों में जाती हैं मूर्तियां : वह बताते हैं कि उनकी बनाई हुई मूर्ति गोरखपुर ही नहीं सिद्धार्थनगर, बनारस और कई जनपदों में जाती है. उन्होंने बताया कि वह काफी पहले से ही ऑटोमेटिक मूर्तियां बनाते हैं. स्वच्छता अभियान से प्रभावित होकर उन्होंने और उनके साथ युवा कलाकारों ने उस काम को दोबारा शुरू कर दिया है.

मूर्तिकार सुशील गुप्ता ने तैयार की मूर्ति
मूर्तिकार सुशील गुप्ता ने तैयार की मूर्ति (Photo credit: ETV Bharat)

गोरखपुर विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री लिए मूर्तिकार भास्कर विश्वकर्मा ने बताया कि 2011 से ही वह मूर्तिकार सुशील गुप्ता के साथ मूर्तियां बना रहे हैं. यह ऑटोमेटिक मूर्तियां होती हैं और यह थीम पर चलाई जाती हैं.

