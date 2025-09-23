IND A VS AUS A : मानव सुथार की घातक गेंदबाजी में फंसे कंगारू, ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर बनाए 350 रन
भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दूसरे अनधिकृत टेस्ट के पहले दिन टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 9:23 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 9:45 PM IST
लखनऊ : बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मानव सुथार की घातक गेंदबाजी के चलते भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले दिन अच्छा प्रदर्शन किया. उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के मुताबिक, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दिन के खेल की समाप्ति तक 9 विकेट खोकर 350 रन बनाए.
मानव सुथार ने ऑस्ट्रेलिया ए की टीम के पांच विकेट पवेलियन वापस भेज दिये, जबकि उनके सहयोग के तौर पर मोहम्मद सिराज ने भी एक खिलाड़ियों को आउट किया. मानव ने 93 रन देकर 5 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज ने 13 ओवर में 73 रन देकर एक विकेट झटका. गुरनूर बराड़ ने भी दो विकेट लेकर टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया.
भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ यहां दूसरे अनधिकृत टेस्ट के पहले दिन टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत इस बार खराब रही. प्रसिद्ध कृष्णा ने टीम को पहला विकेट दिलाया. चौथे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर कैंपबेल केलवे मात्र 9 रन बनाकर आउट हो गए. उसको साई सुदर्शन ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर कैच आउट कर लिया.
इसके बाद खेलने आए कप्तान नॉर्दन मैक्सविनी और सलामी बल्लेबाज सैम कोंस्टास के बीच बढ़िया साझेदारी होने लगी. दोनों खिलाड़ी लंच तक जमे रहे. इसके बाद में 30वें ओवर की अंतिम गेंद पर भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपना जादू दिखाया. सैम कोंस्टास जब अपने अर्धशतक से मात्र एक रन दूर थे तब सिराज की गेंद पर कैच आउट हो गये. इसके बाद ओलिवर पीके ने कप्तान मैक्स मिनी के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाया.
45वीं ओवर की आखिरी गेंद पर टीम का स्कोर करीब डेढ़ सौ रन पहुंच चुका था, तब ओलिवर पीके को मानव सुथार ने बोल्ड कर दिया. टीम के स्कोर में 5 रन और जुड़े थे कि 47वें ओवर की पहली गेंद पर कूपर कोनोली को भी मानव सुथार ने आउट कर दिया. 150 रन पर 5 विकेट गिरने के बाद जॉश फिलिप्स और कप्तान मैक्सविनी ने मोर्चा संभाला और टीम के स्कोर को 202 रन के स्कोर तक ले गए.
56 वें ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान भी आउट हो गए. गुरुनूर की गेंद पर बडोनी ने उनको कैच आउट किया. कप्तान ने 165 गेंद पर 10 चौकों की मदद से 74 रन का स्कोर बनाया था. जॉश फिलिप्स ने इसके बाद जैक एडवर्ड्स के साथ में पारी को आगे बढ़ाया. 59वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोश फिलिप्स भी आउट हो गए और उनको भी मानव सुथार नहीं आउट किया. विल सदरलैंड भी ज्यादा देर टिककर बल्लेबाजी नहीं कर सके और वह भी मानव की गेंद पर आउट हो गये. कोरी रोची भी दो रन बना सके. उनको केएल राहुल ने मानव की गेंद पर कैच करके पैवेलियन भेज दिया.
भारत की ओर से मानव सुथार ने 28 ओवर में 93 देकर पांच खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई. मोहम्मद सिराज ने 13 ओवर में 73 रन देखकर एक विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा ने 14 ओवर में 63 रन देकर एक विकेट, गुरुनूर बराड़ ने 11 ओवर में 56 रन देकर एक विकेट लिया. गुरुनूर बराड़ ने 13 ओवर में 71 रन देखकर दो विकेट लिए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से जैक एडवर्ड्स ने सबसे अधिक 88 रन बनाए और मात्र 78 गेंद का सामना किया. उसने 11 चौके और एक छक्का लगाया.
