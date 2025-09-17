IND A VS AUS A टेस्ट मैच: जाश फिलिप ने जड़ा शतक, ऑस्ट्रेलिया ए ने छह विकेट पर बनाए 532 रन
बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय ए टीम ने दूसरे दिन लंच तक बिना कोई विकेट खोए 3 रन बना लिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 2:06 PM IST
लखनऊ: भारत ए के खिलाफ चार दिवसीय टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ए ने शानदार बल्लेबाजी का क्रम जारी रखा. मैच के दूसरे दिन यानी बुधवार को ऑस्ट्रेलिया ए ने 25 ओवर के खेल में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 532 रन बना लिए. 532 रन पर ऑस्ट्रेलिया ए ने पारी घोषित कर दी. वहीं, जवाब में मैदान में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय ए टीम ने दूसरे दिन लंच तक बिना कोई विकेट खोए 3 रन बना लिए थे. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ए ने मंगलवार की खेल समाप्ति तक 5 विकेट के नुकसान पर 337 रन बनाए थे.
जाश फिलिप की शानदार बल्लेबाजीः बुधवार को बल्लेबाज जाश फिलिप ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 87 गेंदों में 123 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 18 चौके और एक छक्का जड़ा. वहीं, जेवियर बर्तलेट 39 रन बनाकर नॉट आउट रहे. लियम स्कॉट ने 122 गेंदों पर दो छक्के और 8 चौके की मदद से 81 रन बनाए. स्कॉट को गुरुनूर बरार ने आउट किया.
भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी: भारतीय ए टीम ने जवाब में दूसरे दिन लंच तक बिना कोई विकेट खोए 3 रन बना लिए थे. अभिमन्यु ईश्वरन और जगदीशन नारायण क्रीज पर मौजूद थे.
कल ऑस्ट्रेलिया ए ने की थी मजबूत शुरुआत: इससे पहले मंगलवार को सैम कांस्टेंस के शानदार शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ए ने मजबूत शुरुआत दी थी. ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन की समाप्ति पर पांच विकेट के नुकसान पर 73 ओवर में 337 रन बना लिए थे. बारिश की वजह से निर्धारित कोटे के 17 ओवर कम खेले गए थे.
224 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद एक बार ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कूपर कोनोली और लेम स्कॉट के बीच इसके बाद 89 रन की साझेदारी हुई थी. कूपर ने मात्र 84 गेंदों पर 12 चौके और एक छक्के की मदद से 70 रन बनाए थे. स्कॉट ने 79 गेंद में तीन चौके और दो छक्के की मदद से 47 रन बनाए थे. खेल की समाप्ति के समय 73 ओवर में कम रोशनी के कारण खेल की समाप्ति की घोषणा की गई थी.
हर्ष ने झटके थे तीन विकेट: भारत की तरफ से स्पिनर हर्ष दुबे ने तीन विकेट लिए थे. उन्होंने 21 ओवरों में 88 रन देकर तीन विकेट लिए. गुरुनूर बरार ने 13 ओवर में 47 रन देकर एक विकेट, तेज गेंदबाज खलील अहमद ने 46 रन देकर एक विकेट लिया था. प्रसिद्ध कृष्ण ने 11 ओवरों में 47 रन दिए थे. धनुष कॉटन ने 19 ओवरों में 92 रन दिए थे.
