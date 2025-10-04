ETV Bharat / state

दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ए ने इंडिया ए को 9 विकेट से हराया; केंजी हार्वे ने 70 व तिलक वर्मा ने 94 रन की पारी खेली

इंडिया ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 246 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ए ने 16 ओवर में जीत हासिल की.

मैकेंजी हार्वे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया
मैकेंजी हार्वे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया (Photo Credit; UPCA)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर के ऐतिहासिक ग्रीनपार्क स्टेडियम में शुक्रवार को इंडिया ए व ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरा वनडे मैच खेला गया. बारिश से प्रभावित मैच में इंडिया ए टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 246 रन बनाए. जवाब में डकवर्थ लुईस नियमों के तहत 25 ओवरों में 160 रनों का लक्ष्य मिला. जिसे आस्ट्रेलिया ए ने 16.1 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. इस तरह से वह 6 विकेट से मैच जीत गए. तीन वनडे मैचों की सीरीज में आस्ट्रेलिया ए 1-1 से बराबर पर आ गई है.



टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कीः इससे पहले इंडिया ए की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 45.5 ओवरों में 246 रन बनाए. जिसमें तिलक वर्मा ने 94 और रियान पराग ने 58 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं, ओपनर अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए.

आस्ट्रेलिया ने हासिल किया लक्ष्यः जवाब में खेलने उतरी आस्ट्रेलिया ए टीम को 50 ओवर में जीत के लिए 247 रन चाहिए था. बारिश के कारण डकवर्थ लुईस के तहत 25 ओवरों में 160 रनों के लक्ष्य मिला. इसका पीछा करते हुए आस्ट्रेलिया ए की ओर से मैकेंजी हार्वे ने 70 और कूपर कोनोली ने 50 रनों की पारी खेलकर 16.1 ओवर में एक विकेट के नुकसान लक्ष्य हासिल किया.

राजीव शुक्ला कानपुर पहुंचेः वहीं, बीसीसीआई शुक्रवार को उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला कानपुर पहुंचे. टूर्नामेंट डायरेक्टर डॉ. संजय कपूर के साथ सिविल लाइंस स्थित आनंदेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया. इसके बाद ग्रीनपार्क स्टेडियम पहुंचकर उप्र क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मुलाकात की. इस दौरान उपाध्यक्ष ने इंडिया ए व आस्ट्रेलिया ए के बीच चल रहे वनडे सीरीज की जानकारी ली.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA AAUSTRALIA ACRICKET NEWSKANPUR NEWSINDIA A VS AUSTRALIA A

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.