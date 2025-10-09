ETV Bharat / state

करवाचौथ व्रत का शुभकाल क्या है, कब दिखेगा चंद्रमा, जानिए सुहाग के पर्व की विधि

रायपुर: पति की लंबी आयु के लिए हर साल सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करतीं हैं. करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है. इस बार करवा चौथ की शुभ तिथि 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन पड़ रही है. करवा चौथ व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं. रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण करतीं हैं. करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु और परिवार की उन्नति के लिए किया जाता है.

कब होंगे चांद के दर्शन, क्या है करवाचौथ का शुभकाल ?: ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है. करवा अर्थात कर्क का बड़ा महत्व माना गया है. करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर महिलाएं अपने व्रत का पारण करती है. आज के दिन सुहागन महिलाएं निर्जला निराहार और कठिन व्रत करती हैं. करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है. ऐसे में चंद्रमा करवा चौथ के दिन आसमान में शाम को 6:08 से संध्या 7:20 तक दिखाई पड़ेगा और इसी समय को शुभ समय माना गया है.