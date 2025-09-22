ETV Bharat / state

नवरात्र में जीएसटी रिफॉर्म के शुभ संयोग, ज्योतिष के नजरिये से जानिए कैसा रहेगा इसका असर

नवरात्र में जीएसटी रिफॉर्म के शुभ संयोग: ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख ग्रह बुध शुक्र और चंद्र माने जाते है. इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राहु और केतु का प्रभाव देखा जाता है. साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मंगल ग्रह का महत्वपूर्ण योगदान रहता है. इस नवरात्रि काल में त्रिपुष्कर योग सर्वार्थ सिद्धि योग रवि योग गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है.

रायपुर: जीएसटी रिफॉर्म का शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर लागू होने से अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. ज्योतिषी दृष्टिकोण से यह बदलाव नवरात्रि के शुभ पक्ष में किया जा रहा है. ग्रह दशाओं की अनुकूलता में किया जा रहा है. आरंभ काल से ही नवरात्रि के समय नए काम का श्री गणेश करना सकारात्मक माना गया है.

आश्विन शुक्ल पक्ष 2082 शालीवाहन शक 1947 सितंबर अक्टूबर 2025 की जो नवरात्रि का महीना आर्थिक रिफॉर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नवरात्र के प्रथम दिवस जीएसटी रिफॉर्म में लागू किया गया है उसका निश्चित तौर पर सुंदर प्रभाव पड़ेगा. नवरात्र की प्रथमा या प्रतिपदा जो तिथि होती है यह अपने आप में सर्व शुभ तिथि मानी जाती है: पंडित विनीत शर्मा, ज्योतिष एवं वास्तुविद

बन रहे अदभुत संयोग: पंडित विनीत शर्मा कहते हैं कि इस पूरे नवरात्रि काल में गज केसरी योग सर्वार्थ सिद्धि योग रवि योग त्रिपुष्कर योग द्विपुष्कर योग जैसे योग बन रहे हैं. जिसकी वजह से जीएसटी रिफॉर्म निश्चित तौर पर बचत को प्रोत्साहन देने वाले होंगे. क्रय शक्ति बढ़ाएंगे. महंगाई के स्तर पर नियंत्रण आएगा. आम जनों की बचत वृद्धि करने वाली होगी. नवरात्रि के समय में जिन चीजों को खरीदा जाता है. ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इन सारी चीजों के दाम कम होंगे.



अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी, कीमतें होंगी कम: नवरात्रि के दौरान जीएसटी रिफॉर्म स्थाई संपत्ति पर भी असर दिखेगा. दाम कम होने से निश्चित तौर पर मंगल ग्रह के कारण इसके जो सुधार हैं उसका लाभ आम जनता को मिलेगा. देश की क्रय शक्ति बढ़ने के साथ ही आम जनता को इसका सकारात्मक लाभ मिलेगा. लोग ज्यादा से ज्यादा परचेसिंग करेंगे तो बाजार में अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह अच्छा होता है. इससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही क्रय शक्ति भी बढ़ जाएगी.

