तालाब में डूबकर मां-बेटियों की मौत, बचाने की कोशिश में तीनों ने गंवाई जान - AURANGABAD DROWNING

औरंगाबाद के ठेकही गांव में तालाब में डूबकर 3 की मौत हो गई. बचाने की कोशिश में तीनों की जान चली गई-

बचाने की कोशिश में गई तीनों की जान
बचाने की कोशिश में गई तीनों की जान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2025 at 10:14 PM IST

3 Min Read

औरंगाबाद : बिहार के औरंगाबाद में डूबने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मामला रफीगंज प्रखंड के ठेकही गांव का है जहां रविवार को तालाब में डूबने से एक ही परिवार की मां और उसकी दो बेटियों की मौत हो गई.

बचाने की कोशिश में गई तीनों की जान : घटना उस समय हुई जब 10 वर्षीय रिंकी तालाब में पैर धोने गई थी और अचानक उसका पैर फिसल गया. बेटी को बचाने के लिए बड़ी बहन तालाब में कूद गई. लेकिन दोनों को डूबता देख पास ही खड़ी मां ने भी छलांग लगा दिया. तीनों की डूबने से मौत हो गई.

तालाब में डूबकर मां-बेटियों की मौत
तालाब में डूबकर मां-बेटियों की मौत (ETV Bharat)

अफरा-तफरी का माहौल : तीनों को बचाने की कोशिश नाकाम रही और एक के बाद एक तीनों की ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी और मातमी सन्नाटा छा गया. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस और ग्रामीणों ने निकाले शव : सूचना पर कासमा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से तीनों शवों को तालाब से बाहर निकाला गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़ : घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मां और दो बेटियों की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव वाले भी गमगीन हैं और परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं. मृतक महिला का पति अखिलेश यादव गुजरात में रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं.

प्रतिमा का भी टूटा परिवार : जानकारी के अनुसार मृतका प्रतिमा की शादी तीन साल पहले मदनपुर प्रखंड के खुटीडीह गांव निवासी कपिल यादव से हुई थी. उसका दो साल का एक बच्चा भी है. इस हादसे से वह मासूम भी मां से हमेशा के लिए बिछड़ गया.

डूबने से मौत की पुष्टि : घटना के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया गया. अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने पुष्टि की कि तीनों की मौत डूबने से हुई है. डॉक्टरों ने बताया कि समय रहते बचाव हो पाता तो तीनों की जान बच सकती थी.

पुलिस की कार्रवाई और मुआवजे की मांग : ग्रामीणों ने शवों को उठाने से पहले त्वरित मुआवजे की मांग की. वहीं मामले में पुलिस ने बताया कि जांच जारी है और परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है.

''एक ही परिवार के मां और दो बेटियों की मौत हो गई है. तीनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया. मामले की छानबीन चल रही है. परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.''- अक्षयवट सिंह, थानाध्यक्ष

