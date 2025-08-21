ETV Bharat / state

औरैया के SDM राकेश कुमार निलंबित; कार्यालय में लिफाफा रखने का VIDEO सामने आने के बाद एक्शन - AURAIYA SDM SUSPENDED

उच्च स्तरीय जांच भी शुरू, औरैया के जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी की ओर से शासन को भेजी गई थी रिपोर्ट.

एसडीएम का वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई.
एसडीएम का वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 8:55 PM IST

लखनऊ : औरैया जिले के एसडीएम सदर राकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई प्रमुख सचिव नियुक्ति व कार्मिक आईएएस एम देवराज के निर्देश पर की गई है. निलंबन का आदेश विशेष सचिव नियुक्ति सेक्शन-3 को भेजा गया. इसके बाद राकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया. औरैया के जिलाधिकारी आईएएस इंद्रमणि त्रिपाठी की ओर से शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी. इसमें राकेश कुमार के खिलाफ अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था.

औरैया में एसडीएम सदर के दफ्तर का पिछले दिनों एक वीडियो सामने आया था. इसमें एसडीएम राकेश कुमार सिंह कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं. इस बीच एक व्यक्ति आता है, और उनकी टेबल की दराज में एक लिफाफा रखकर चला जाता है. वीडियो सामने आने के बाद लोग राकेश कुमार सिंह पर घूसखोरी करने का संदेह जता रहे थे. बताया जा रहा है कि राकेश कुमार पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं. जिलाधिकारी औरैया डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने शुरुआती जांच की. प्राथमिक जांच में आशंका सच साबित हुई.

इसके बाद डीएम ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराई. इसके बाद प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग एम देवराज ने एसडीएम सदर राकेश कुमार सिंह को निलंबित करने की संस्तुति की. एसडीएम के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच भी शुरू कर दी गई है. जांच खत्म होने तक वह निलंबित रहेंगे. वे राजस्व परिषद से अटैच रहेंगे. मामले में औरैया जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने अपनी शुरुआती रिपोर्ट शासन को भेजी थी. इसके बाद एसडीएम राकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया.

