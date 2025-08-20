ETV Bharat / state

चाची को अवैध संबंध में मिली मौत, भतीजा नए रिश्ते के लिए बना कातिल - AUNT DIES IN ILLICIT RELATIONSHIP

कोरबा में पुलिस ने महिला के कत्ल का खुलासा किया है.महिला की हत्या अवैध संबंध को छिपाने के लिए की गई थी.

Aunt dies in illicit relationship
चाची को अवैध संबंध में मिली मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2025 at 12:18 PM IST

कोरबा : कोरबा में महिला के कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या की वजह अवैध संबंध है.जो और किसी से नहीं बल्कि उसके भतीजे के साथ थे. भतीजा अपनी चाची से पीछा छुड़ाना चाहता था,लिहाजा उसने हत्याकांड को अंजाम दिया.पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है.

पुलिस जांच में खुलासा : आपको बता दें कि 2 दिन पहले कटघोरा थाना क्षेत्र के मानगुरु जंगल में पुलिस को महिला की लाश मिली थी. पड़ताल के बाद पता चला कि महिला बांगो थाना क्षेत्र के गांव मानिकपुर डांघीआम की रहने वाली है. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि महिला का गांव में ही रहने वाले उसके भतीजे के साथ अवैध संबंध थे. युवक अवैध संबंध बनाने के बाद चाची से पीछा छुड़ाना चाहता था. इसलिए उसने निर्ममता से अपनी चाची को मौत के घाट उतार दिया. पहले गला दबाया और फिर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी.



क्यों की चाची की हत्या : पुलिस ने बताया कि नंदबाई और उसके भतीजे सुरेंद्र कुमार पोर्ते के बीच पिछले दो वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था. इस बीच सुरेन्द्र का किसी अन्य युवती से प्रेम करने लगा और उससे शादी करने की तैयारी में था. लेकिन ये बात नंदबाई को नागवार गुज़री, उसने सुरेंद्र पर दबाव बनाया कि वह उसी के साथ रहे और किसी और किसी अन्य युवती से शादी ना करे.लगातार दबाव और झगड़े से सुरेंद्र तनाव में रहने लगा.



हत्या की प्लानिंग : सुरेंद्र को किसी भी कीमत में अपना दूसरा प्यार पाना था,लिहाजा उसने अपने नाजायज रिश्तों की बलि चढ़ाने की ठानी.इसके लिए जो प्लान बनाया वो काफी खतरनाक था.सुरेंद्र ने नंदबाई को उसके मायके छोड़ने के लिए राजी किया.नंदबाई भी सुरेंद्र पर भरोसा करके अपने ससुराल से बाइक में बैठकर मायके के लिए निकली.जैसे ही सुरेंद्र नंदबाई को लेकर मानगुरु के जंगल में पहुंचा वहां दोनों के बीच बहस शुरु हुई.सुरेंद्र ने नंदबाई को रिश्ता खत्म करने को कहा.लेकिन नंदबाई ने ऐसा करने से मना किया और उसे शादी नहीं करने की सलाह दी. इतने में सुरेंद्र को गुस्सा आ गया और उसने नंदबाई का गला दबा दिया. जब वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई तो पत्थर से उसका सिर कुचल दिया.

चाची को अवैध संबंध में मिली मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दो दिन पहले जंगल में एक महिला की लाश मिली थी. फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड की मदद से हमने जांच पड़ताल शुरू की. पता चला कि महिला बांगो थाना अंतर्गत रहने वाली नंद बाई है, जिसका अपने भतीजे सुरेंद्र के साथ अवैध संबंध था. महिला सुरेंद्र पर लगातार दबाव बना रही थी. जिससे युवक परेशान था, इसके कारण उसने महिला की हत्या कर दी है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया है- धर्म नारायण तिवारी, टीआई थाना कटघोरा

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार : अगले दिन सोमवार को घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा पुलिस सक्रिय हो गई थी. तत्काल जांच पड़ताल शुरू कर पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र पोर्ते को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध कबूल कर लिया है. आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.


चाची को अवैध संबंध में मिली मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दो दिन पहले जंगल में एक महिला की लाश मिली थी. फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड की मदद से हमने जांच पड़ताल शुरू की. पता चला कि महिला बांगो थाना अंतर्गत रहने वाली नंद बाई है, जिसका अपने भतीजे सुरेंद्र के साथ अवैध संबंध था. महिला सुरेंद्र पर लगातार दबाव बना रही थी. जिससे युवक परेशान था, इसके कारण उसने महिला की हत्या कर दी है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेजा गया है- धर्म नारायण तिवारी, टीआई थाना कटघोरा

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार : अगले दिन सोमवार को घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा पुलिस सक्रिय हो गई थी. तत्काल जांच पड़ताल शुरू कर पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र पोर्ते को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध कबूल कर लिया है. आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.


