बरेली पुलिस का खुलासा; अवैध संबंधों में रोड़ा बनने पर शराब पिलाकर मामा की हत्या, काॅल डिटेल से खुला राज
बरेली में पुलिस ने हत्या के आरोप में पत्नी और दो भांजों को किया गिरफ्तार.
Published : October 2, 2025 at 8:20 AM IST
बरेली : जिले के शाही थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि मामी (30) से अवैध संबंधों के चलते भांजे ने मामा (32) की हत्या कर दी थी. पुलिस ने आरोपी पत्नी और दो भांजों को गिरफ्तार किया है.
पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने हत्या को सड़क हादसे का रूप देने के लिए मृतक को उसकी पिकअप सहित सड़क किनारे गड्ढे में गिरा दिया था. पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर पूरे मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
शाही थाना प्रभारी धर्मेंद्र विश्नोई ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने युवक और उसकी पत्नी के नंबर की कॉल डिटेल निकालकर मामले की जांच शुरू की. कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने मृतक के भांजे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि मृतक की पत्नी और उसके भांजे में अवैध संबंध हैं.
उन्होंने बताया कि मृतक जब गाड़ी लेकर बाहर चला जाता था, तब आरोपी भांजा अपने मामा के घर पर आकर रुकता था. घटना से कुछ दिन पहले मृतक युवक जब घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को अपने भांजे के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. इसके बाद दोनों में मारपीट और विवाद हुआ था. जिसके बाद महिला ने अपने प्रेमी भांजे के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.
पत्नी और भांजे ने सुपारी देकर कराई थी हत्या : उन्होंने बताया कि आरोपी भांजे ने मामी के साथ मिलकर अपने मौसी के बेटे को एक लाख रुपये की सुपारी दी थी. जिसके बाद आरोपियों ने मृतक युवक की गाड़ी बुककर बुलाया. आरोपी रिश्तेदार ने युवक के साथ शराब पी. नशे में होने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या को सड़क हादसा का रूप देने के लिये युवक के शव को सड़क किनारे खाई में फेंक दिया था.
फिलहाल पुलिस ने मामा की हत्या का खुलासा करते हुए उसकी पत्नी और उसके प्रेमी भांजे और दूसरे भांजे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस टीम तलाश कर रही है.
बरेली के शाही थाना क्षेत्र में युवक अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था. 8 सितंबर की रात को युवक की लाश उसकी पिकअप गाड़ी में सड़क किनारे खाई में मिली थी.
