ETV Bharat / state

बरेली पुलिस का खुलासा; अवैध संबंधों में रोड़ा बनने पर शराब पिलाकर मामा की हत्या, काॅल डिटेल से खुला राज

बरेली : जिले के शाही थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि मामी (30) से अवैध संबंधों के चलते भांजे ने मामा (32) की हत्या कर दी थी. पुलिस ने आरोपी पत्नी और दो भांजों को गिरफ्तार किया है.

पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने हत्या को सड़क हादसे का रूप देने के लिए मृतक को उसकी पिकअप सहित सड़क किनारे गड्ढे में गिरा दिया था. पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर पूरे मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.





शाही थाना प्रभारी धर्मेंद्र विश्नोई ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने युवक और उसकी पत्नी के नंबर की कॉल डिटेल निकालकर मामले की जांच शुरू की. कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने मृतक के भांजे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि मृतक की पत्नी और उसके भांजे में अवैध संबंध हैं.

उन्होंने बताया कि मृतक जब गाड़ी लेकर बाहर चला जाता था, तब आरोपी भांजा अपने मामा के घर पर आकर रुकता था. घटना से कुछ दिन पहले मृतक युवक जब घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को अपने भांजे के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. इसके बाद दोनों में मारपीट और विवाद हुआ था. जिसके बाद महिला ने अपने प्रेमी भांजे के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.



