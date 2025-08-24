अमेठी : उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां देर रात घर में सो रही चाची और भतीजी को नाग-नागिन के जोड़े ने काट लिया. आनन-फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं ग्रामीणों ने सांप के जोड़े को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया.



सांप के जोड़े को देखकर दोनों बेहोश : ग्रामीणों के मुताबिक, जायस थाना क्षेत्र के मीरमऊ गांव में शनिवार को देर रात शकीला (35) अपनी भतीजी साइमा (15) पुत्री जहीर के साथ बेड पर सो रही थी, तभी अचानक सांप के जोड़े ने दोनों के डस लिया. सांप के जोड़े को देखकर दोनों चिल्लाने लगे. इस दौरान दोनों बेहोश हो गए. चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गये.

स्थानीय लोग दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने चाची और भतीजी को मृत घोषित कर दिया. सांप के काटने से दो लोगों की मौत की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. इस दौरान ग्रामीणों ने घर में छिपे सांप के जोड़े को लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला. सुबह से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं. ग्रामीणों ने बताया कि मृतका साइमा के पिता कतर में रहते हैं, जबकि उसका भाई रोजी रोटी के लिए किसी दूसरे प्रांत में नौकरी करता है. शकीला के पति सऊदी में रहते हैं.





पूरे मामले में जायस थाना के प्रभारी निरीक्षक अमरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिली है. मृतकों के परिजन बाहर रहते हैं. घरवालों के आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

