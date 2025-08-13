उन्नाव : अगस्त क्रांति का जिक्र होते ही स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों की गाथाएं मन मस्तिष्क में गूंजने लगती हैं. लोग शहीदों को शहादत को याद में तमाम आयोजन करते हैं. जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर गुलाम भारत को आजादी दिलाई. इन्हीं वीर सेनानियों में शामिल चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. आजाद ने अंग्रेजी हुकूमत से अंतिम सांस तक संघर्ष किया और वीरगति को प्राप्त हुए. चंद्रशेखर आजाद का अधिकारिक जन्मस्थान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव (जिसे अब चंद्रशेखर आजाद नगर) माना जाता है, लेकिन राजधानी लखनऊ से महज 70 किलोमीटर दूर उन्नाव जिले के बदरका गांव में आजाद की पारिवारिक जड़ें हैं. यहां के लोग उन्हें ‘अपने गांव का बेटा’ मानते हैं. पढ़ें ईटीवी भारत की खास खबर...

इतिहास और लोक कथाओं के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी मूलरूप से उन्नाव के बदरका गांव के रहने वाले थे. बुजुर्ग बताते हैं कि रोजगार की तलाश में वे मध्य प्रदेश चले गए और भाबरा में बस गए. कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सीताराम ने पलायन आजाद के जन्म से पहले किया, जबकि कई जन्म के बाद का बताते हैं. बहरहाल सीताराम तिवारी भाबरा में रहकर साधारण किसान-मजदूर के रूप में गुजर बसर करने लगे. बदरका गांव के बुजुर्गों के मुताबिक सीताराम तिवारी गांव लौटकर बहुत कम आए, लेकिन उनके रिश्तेदार आज भी यहां रहते हैं. गांव के कई घरों में आजाद की कहानियां पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुनाई जाती हैं. खासकर आजाद का जिद्दी स्वभाव, तेज दिमाग और न्याय के लिए खड़े होने की आदत के किस्से लोगों की जुबान पर रचे बसे हैं.

बदरका गांव की यादें गांव वालों की जुबानी



बदरका निवासी जितेंद्र कुमार दीक्षित बताते हैं कि हमने बुजुर्गों से सुना है कि आजाद जी का जन्म यहीं 7 जनवरी को हुआ था. रोजगार की तलाश में होली के त्योहार के समय उनका परिवार मध्य प्रदेश चला गया. जहां झाबुआ तहसील के एक राजघराने से जुड़ गए. आजाद वहां से बनारस पढ़ने गए, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उनका मन स्वतंत्रता आंदोलन में लगता था. बदरका निवासी अरविंद गर्व से कहते हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि हम उस मिट्टी में जन्मे जहां आजादी के योद्धा चंद्रेशेखर आजाद का जन्म हुआ था. आजाद का नाम सुनते ही आज में मन जोश और गर्व से भर जाता है.

बदरका निवासी राजन शुक्ला बताते हैं कि बचपन में लोग उन्हें ‘चंदू’ कहते थे. एक बार चौथी कक्षा में पढ़ते समय, उन्होंने एक अंग्रेज सिपाही को पत्थर मार दिया, अंग्रेज सिपाही किसी स्थानीय युवक को बुरी तरह पीट रहा था. इस घटना के बाद से गांव में उनके साहस की खूब चर्चा होने लगी. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बदरका गांव आजाद के पुश्तैनी घर आई थीं और घर की मिट्टी माथे पर लगाई थी.

