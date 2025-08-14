रायपुर: 15 अगस्त को देशभर में आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के भी सभी जिलों में ध्वजारोहण समारोह होना है. इसके लिए अलग-अलग जिलों में मंत्री, सांसद समेत जनप्रतिनिधि शामिल होंगे. इसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है.
रायपुर में सीएम साय होंगे शामिल: स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में हिस्सा लेंगे. वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पुलिस ग्राउंड में तिरंगा फहराएंगे. इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बस्तर में ध्वजारोहण करेंगे.
दोनों मुख्यमंत्री के जिले जानिए: उपमुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे वहीं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग में ध्वजारोहण करेंगे.
राज्य के अन्य मंत्री और सांसद भी अलग-अलग जिलों में झंडा फहराएंगे- जानिए लिस्ट
|नाम
|पद
|जिला
|डॉ. रमन सिंह
|विधानसभा अध्यक्ष
|राजनांदगांव
|विष्णुदेव साय
|मुख्यमंत्री
|रायपुर
|अरुण साव
|उपमुख्यमंत्री
|बिलासपुर
|विजय शर्मा
|उपमुख्यमंत्री
|दुर्ग
|तोखन साहू
|राज्य मंत्री
|बस्तर
|रामविचार नेताम
|मंत्री
|सरगुजा
|दयालदास बघेल
|मंत्री
|गरियाबंद
|केदार कश्यप
|मंत्री
|बालोद
|लखन लाल देवांगन
|मंत्री
|कारबा
|श्याम बिहारी जायसवाल
|मंत्री
|जशपुर
|ओ.पी. चौधरी
|मंत्री
|रायगढ़
|लक्ष्मी राजवाडे
|मंत्री
|सूरजपुर
|टंकराम राम वर्मा
|मंत्री
|जांजगीर-चांपा
|बृजमोहन अग्रवाल
|सांसद
|बलौदाबाजार
|विजय बघेल
|सांसद
|बेमेतरा
|संतोष पाण्डेय
|सांसद
|कवर्धा
सभी जगह तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बुधवार को फाइनल रिहर्सल भी हो चुकी है, जिसमें जवानों और स्कूली बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया. स्वतंत्रता दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि यह देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र की भावना का प्रतीक है. 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था और तभी से यह दिन देशवासियों के लिए गर्व और सम्मान का अवसर बन गया है.