स्वतंत्रता दिवस 2025: रमन सिंह राजनांदगांव तो CM साय रायपुर में करेंगे ध्वजारोहण, जानिए अलग-अलग जिले की लिस्ट - INDEPENDENCE DAY 2025 FLAG HOISTING

अलग-अलग जिलों में 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण कौन करेगा इसकी लिस्ट जारी की गई है.

Independence Day 2025 Flag hoisting
15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण कौन करेगा इसकी लिस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 2:24 PM IST

रायपुर: 15 अगस्त को देशभर में आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के भी सभी जिलों में ध्वजारोहण समारोह होना है. इसके लिए अलग-अलग जिलों में मंत्री, सांसद समेत जनप्रतिनिधि शामिल होंगे. इसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है.

रायपुर में सीएम साय होंगे शामिल: स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में हिस्सा लेंगे. वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पुलिस ग्राउंड में तिरंगा फहराएंगे. इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बस्तर में ध्वजारोहण करेंगे.

दोनों मुख्यमंत्री के जिले जानिए: उपमुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे वहीं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग में ध्वजारोहण करेंगे.

राज्य के अन्य मंत्री और सांसद भी अलग-अलग जिलों में झंडा फहराएंगे- जानिए लिस्ट

नामपदजिला
डॉ. रमन सिंहविधानसभा अध्यक्षराजनांदगांव
विष्णुदेव सायमुख्यमंत्रीरायपुर
अरुण सावउपमुख्यमंत्रीबिलासपुर
विजय शर्माउपमुख्यमंत्रीदुर्ग
तोखन साहूराज्य मंत्रीबस्तर
रामविचार नेताममंत्रीसरगुजा
दयालदास बघेलमंत्रीगरियाबंद
केदार कश्यपमंत्रीबालोद
लखन लाल देवांगनमंत्रीकारबा
श्याम बिहारी जायसवालमंत्रीजशपुर
ओ.पी. चौधरीमंत्रीरायगढ़
लक्ष्मी राजवाडेमंत्रीसूरजपुर
टंकराम राम वर्मामंत्रीजांजगीर-चांपा
बृजमोहन अग्रवालसांसदबलौदाबाजार
विजय बघेलसांसदबेमेतरा
संतोष पाण्डेयसांसदकवर्धा
सभी जगह तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बुधवार को फाइनल रिहर्सल भी हो चुकी है, जिसमें जवानों और स्कूली बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया. स्वतंत्रता दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि यह देश की एकता, अखंडता और लोकतंत्र की भावना का प्रतीक है. 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था और तभी से यह दिन देशवासियों के लिए गर्व और सम्मान का अवसर बन गया है.

