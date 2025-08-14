ETV Bharat / state

स्वतंत्रता दिवस 2025: हर घर तिरंगा अभियान अभियान के तहत पोस्ट ऑफिस में किफायती दर पर तिरंगे उपलब्ध - INDEPENDENCE DAY 2025 POST OFFICE

कोरबा के डाकघर में 2000 तिरंगे पहुंचे हैं जिनकी बिक्री जारी है.

Independence Day 2025 post office Tiranga
हर घर तिरंगा अभियान अभियान के तहत पोस्ट ऑफिस में किफायती दर पर तिरंगे उपलब्ध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2025 at 9:07 PM IST

कोरबा: स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर केंद्र सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान का जोर से प्रचार किया जा रहा है. इसे सफल बनाने के लिए प्रधान डाकघर कोरबा में भी तिरंगा भेजा गया है. यहां से लोग किफायती दर पर अच्छी क्वालिटी का तिरंगा खरीद सकते हैं, तिरंगा पहुंचने में थोड़ी देरी हुई है. लेकिन यह अभियान अगस्त के महीने भर जारी रहेगा. इसलिए स्वतंत्रता दिवस के बाद भी तिरंगे के बिक्री प्रधान डाकघर से जारी रहेगी.

2000 तिरंगे पहुंचे प्रधान डाकघर: प्रधान डाकघर की डाकपाल सुषमा शर्मा ने बताया कि फिलहाल 2000 तिरंगे आए हैं और उनकी बिक्री शुरू हो चुकी है. लोग यहां से किफायती दाम पर अच्छी क्वालिटी का तिरंगा खरीद सकते हैं.

कोरबा के डाकघर में 2000 तिरंगे पहुंचे हैं जिनकी बिक्री जारी है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डाकघर में जो तिरंगे उपलब्ध हैं, उनकी क्वालिटी मार्केट में बिकने वाले तिरंगों से बेहतर है. लोग अपने नजदीकी डाकघर से भी तिरंगा खरीद सकते हैं और अपने घर पर फहरा सकते हैं.- सुषमा शर्मा, डाकपाल

शहरवासी पहुंचे तिरंगा खरीदने: डाकघर से तिरंगा लेने को लेकर कोरबा के स्थानीय लोगों में भी उत्साह है. चंद्रशेखर श्रीवास तिरंगा खरीदने प्रधान डाकघर पहुंचे. उन्होंने इस पहल की सराहना की.

Independence Day 2025 post office Tiranga
हर घर तिरंगा अभियान अभियान के तहत पोस्ट ऑफिस में किफायती दर पर तिरंगे उपलब्ध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति की भावना जगाने का अच्छा तरीका है. डाकघर से मिलने वाले तिरंगे की क्वालिटी मार्केट से बेहतर है- चंद्रशेखर श्रीवास, स्थानीय

Independence Day 2025 post office Tiranga
कोरबा के डाकघर में 2000 तिरंगे पहुंचे हैं जिनकी बिक्री जारी है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जगह-जगह तिरंगा यात्रा: सरकार के आह्वान पर शहर में जगह-जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें आम लोग और कार्यकर्ता दोनों शामिल हो रहे हैं. तिरंगे की बढ़ती मांग के बीच डाकघर में तिरंगे की उपलब्धता लोगों के लिए सहूलियत लेकर आई है.

Independence Day 2025 post office Tiranga
कोरबा के डाकघर में 2000 तिरंगे पहुंचे हैं जिनकी बिक्री जारी है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
