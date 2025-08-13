15 अगस्त को पूरे देश के साथ ही बस्तर में भी आजादी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा. इसी को लेकर आज 13 अगस्त को ऐतिहासिक लालबाग मैदान में अंतिम रिहर्सल की गई. इस दौरान परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तैयारी की गई.

ध्वजारोहण करेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू: बस्तर जिले में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू द्वारा किया जाएगा. स्कूली बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और परेड की रिहर्सल की.

बस्तर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी, लालबाग मैदान में हुआ फाइनल रिहर्सल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुछ छोटी मोटी कमियों को सुधारा गया है. बस्तर अब सामान्य जिला बन गया है, यहां नक्सल गतिविधियाँ अब नहीं होतीं. ऐसे में हर्षोल्लास से आजादी का पर्व मनाया जाएगा.- हरीश एस, बस्तर कलेक्टर

परेड से लेकर हर गतिविधि की तैयारी कर ली गई है. स्वतंत्रता दिवस के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए सुरक्षा बल तैनात हैं. चौक-चौराहों, ग्रामीण और शहरी इलाकों में जवान निगरानी रखेंगे.- बस्तर एसपी शलभ सिन्हा

बस्तर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यटन स्थलों पर भी सतर्कता: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बस्तर के पर्यटन स्थलों में भारी भीड़ की संभावना है. ऐसे में SDRF की टीम और नगर सैनिकों को भी तैनात किया गया है. सभी नदी-नाले उफान पर हैं, इसलिए प्रशासन ने पर्यटकों से शांति से छुट्टियाँ मनाने और सावधानी बरतने की अपील की है.

बस्तर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन का कहना है कि, बस्तर अब सामान्य जिलों की तरह हो गया है. नक्सल गतिविधियां खत्म हो चुकी हैं. पूरी तैयारी के साथ 15 अगस्त मनाया जाएगा. वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम कर रखे हैं. ऐसे में बस्तर में इस बार स्वतंत्रता दिवस और धूमधाम से मनाने की तैयारी है.