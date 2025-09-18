ETV Bharat / state

पामगढ़ की विधायक का कथित ऑडियो वायरल, कहा- AI से एडिट कर बदनाम करने की साजिश

प्रेस वार्ता लेकर कांग्रेस विधायक ने बीजेपी के साथ कांग्रेस के की कुछ नेताओं पर भी आरोप लगाया.

पामगढ़ के विधायक का कथित ऑडियो वायरल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 18, 2025 at 8:35 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 8:49 PM IST

3 Min Read
जांजगीर चाम्पा: जिले की कांग्रेसी विधायक शेषराज हरवंश का कथित वायरल ऑडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है. कथित ऑडियो में विधायक शेषराज हरवंश और रेत के अवैध कारोबार करने वाले के बीच की बातचीत बताई जा रही है. जिसमें शेषराज हरवंश ने क्षेत्र के महानदी में रेत उत्खनन के एवज में हर महीने 3 लाख रुपए कलेक्टर को, 2 लाख रुपए पामगढ़ SDM को और 5 लाख अपने लिए मांग रही हैं. साथ ही एक लाख राघवेन्द्र को देने का सौदा करने का आडियो वायरल हुआ है.

पामगढ़ के विधायक का कथित ऑडियो वायरल, कहा- साजिश के तहत बनाया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधायक ने दी सफाई: ऑडियो में रोशन नाम के व्यक्ति से बातचीत बताई जा रही है. इस ऑडियो के वायरल होने के बाद विधायक शेष राज ने जांजगीर में प्रेस वार्ता ली और ऑडियो को अपना होने से इनकार किया. साथ ही इसे AI एडिट कर बदनाम करने की साजिश बताई. उन्होंने कांग्रेस के ही कुछ नेताओं का हाथ होने का भी आरोप लगाया है.

क्या है पूरा मामला: जांजगीर चाम्पा जिले में रेत माफिया सक्रिय हैं. अवैध रेत के कारोबार को राजनीतिक संरक्षण मिलने का भी आरोप लगते रहा है, लेकिन पामगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस विधायक शेष राज हरवंश के 6 कथित ऑडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. जिसमें रेत के अवैध कारोबार से अपने लिए, कलेक्टर के लिए, एस डी एम के लिए और राघवेन्द्र सिंह के लिए कुल 10 लाख रुपए मांग रहे हैं.

कहा- AI से एडिट कर बदनाम करने की साजिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस ऑडियो में रेत के अवैध कारोबार करने वालों ने विधायक से संरक्षण की मांग की जा रही है. साथ ही एक कथित ऑडियो में पकड़े जाने पर छुड़वाने के लिए भी लेन देन की चर्चा हो रही है. इन ऑडियो को विधायक ने गलत बताया है. इसे एक महिला विधायक को बदनाम करने के लिए कांग्रेस और भाजपा के कई पदाधिकारियों के शामिल होने का आरोप लगाया है.

जब से चुनाव में नाम प्रत्याशी के लिए प्रस्तावित हुआ तब से मुझे हराने के लिए कुछ कांग्रेसी भी जुटे रहे. जब जीत कर विधायक बनी तब से बीजेपी के भी लोग बदनाम कर रहे हैं.- विधायक शेषराज हरवंश

फर्जी रजिस्ट्री का भी उठा मुद्दा: विधायक ने कहा कि, पामगढ के सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर कुछ नेताओं द्वारा बेचा गया. मामला दबाने के लिए पैसा और जमीन देने की मुझे भी लालच दिया गया. नहीं मानने पर बदनाम करने का आरोप लगाया है.

विधायक शेषराज हरवंश ने शिकायत पार्टी में भी करने का दावा किया है. फिलहाल ऑडियो की सच्चाई सामने लाने के लिए पुलिस में भी शिकायत करने की बात कही है.

