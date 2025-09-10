ETV Bharat / state

रोड एक्सीडेंट में घायल को देखने पहुंचा शख्स, निकला उसी का बेटा, ऑडी की टक्कर से युवक-युवती गंभीर घायल

तेज रफ्तार ऑडी ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 10, 2025 at 10:34 PM IST 2 Min Read