रोड एक्सीडेंट में घायल को देखने पहुंचा शख्स, निकला उसी का बेटा, ऑडी की टक्कर से युवक-युवती गंभीर घायल

पंचकूला में तेज रफ्तार ऑडी ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें युवक-युवती गंभीर रूप से घायल हो गए.

तेज रफ्तार ऑडी ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी
तेज रफ्तार ऑडी ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 10, 2025 at 10:34 PM IST

पंचकूला: शहर के सेक्टर-22 में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. प्लॉट नंबर 16 के सामने एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने एक्टिवा सवार युवक और युवती को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक्टिवा पर सवार दोनों लोग उछलकर सड़क पर जा गिरे और बुरी तरह घायल हो गए.

युवती की हालत नाजुक

घायलों की पहचान 22 वर्षीय संजय, निवासी रामगढ़, और उसके साथ सवार एक युवती के रूप में हुई है. संजय को सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि युवती की हालत भी काफी नाजुक बताई जा रही है. हादसे के समय दोनों किसी निजी काम से बाहर निकले थे और एक्टिवा पर सवार होकर जा रहे थे.

अनजान पिता ने देखा मंजर को कांप उठा कलेजा

संयोग से, हादसे के कुछ ही मिनट बाद संजय के पिता राकेश वहां से गुजर रहे थे. पहले उन्हें अंदाजा नहीं था कि दुर्घटना में घायल युवक उनका बेटा है. लेकिन जब वे पास पहुंचे और पहचान की, तो घबरा गए और तुरंत दोनों घायलों को पंचकूला के नागरिक अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है.

पुलिस ने ऑडी कार और एक्टिवा को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

