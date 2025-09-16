ETV Bharat / state

चतरा में बालू माफिया का दुस्साहस, जब्त ट्रैक्टर को थाना ला रहे चौकीदार को कुचलकर मारने की कोशिश

चतरा के सदर अस्पताल में इलाजरत घायल चौकीदार. ( फोटो-ईटीवी भारत )

चतराः जिले में बालू माफियाओं का दुस्साहस एक बार फिर देखने को मिला है. इस बार बालू माफियाओं और अवैध परिवहन करने वाले वाहन चालकों ने अपने गैर कानूनी कृत्यों से पुलिस और जिला प्रशासन के सामने खुली चुनौती पेश कर दी है.

सीओ के बॉडीगार्ड को आई गंभीर चोट

दरअसल, गुप्त सूचना के आधार पर हंटरगंज में बालू माफियाओं और अवैध बालू परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई करने गई सीओ की टीम पर माफियाओं ने जानलेवा हमला किया है. बालू माफियाओं के इस हमले में हंटरगंज सीओ के बॉडीगार्ड को गंभीर चोट आई है.

जानकारी देते घायल चौकीदार के परिजन और साथी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ट्रैक्टर से गिराने के बाद रौंदने की कोशिश

जानकारी के अनुसार हंटरगंज सीओ ऋतिक कुमार थाना क्षेत्र के खूंटीकेवाल इमलियाटांड़ इलाके से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ला रहे थे. सीओ ने जब्त ट्रैक्टर पर अपने बॉडीगार्ड चौकीदार को बिठा दिया था. इसी दौरान जैसे ही सीओ की गाड़ी आगे निकली ट्रैक्टर मालिक सह चालक ने गाड़ी को बेकाबू तरीके से चलाना शुरू कर दिया.

जिससे ट्रैक्टर पर बैठे सीओ के बॉडीगार्ड चौकीदार योगेंद्र कुमार ट्रैक्टर से नीचे सड़क पर गिर गए. चौकीदार के नीचे गिरते ही बेकाबू ट्रैक्टर के ट्रॉली का टायर चौकीदार के दोनों पैर के जांघ पर चढ़ गया और ट्रैक्टर आगे जाकर पलट गया. ट्रैक्टर के पलटने के बाद चालक सह वाहन मालिक मौके पर घायल चौकीदार और गाड़ी छोड़कर फरार हो गया.

घायल चौकीदार की हालत गंभीर, रेफर

इसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना सीओ और हंटरगंज थाना पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही सीओ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल चौकीदार को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भिजवाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने घायल चौकीदार को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया है. घायल चौकीदार सदर थाना क्षेत्र के सिन्दूवारी बधार गांव का रहने वाला है. घटना के बाद पुलिस अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ले आई है.