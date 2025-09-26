ETV Bharat / state

पलामू में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया फिर से शुरू, 100 करोड़ तक घटा रेट!

पलामूः झारखंड के कई इलाकों में बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है. एक महीना पहले पलामू में 35 से अधिक बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी. बालू घाटों की नीलामी का रेट करोड़ों रुपए रखी गई थी. बालू घाटों की महंगी रेट के कारण कोई भी खरीदार सामने नहीं आए.

बालू घाट के खरीदार सामने नहीं आने के बाद अब एक बार फिर से बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है. बालू घाटों की रेट 100 करोड़ रुपए तक कम हुए हैं. एक महीना पहले पलामू के मेदिनीनगर के सिंगरा बालू घाट का रेट 231 करोड़ रुपए रखा गया था. लेकिन नई नोटिफिकेशन में सिंगरा का बालू घाट का रेट 139 करोड रुपए रखी गई है.

सिंगरा बालू घाट के नीलामी के लिए खरीदार को न्यूनतम 13.90 करोड़ रुपए जमा करने होंगे. बालू घाट के नीलामी के लिए 12 अलग-अलग ग्रुप बनाए गए हैं जिनमें 38 बालू घाट है. सबसे महंगा पलामू का सिंगरा बालू घाट है. सिंगरा का बालू घाट 205 हेक्टेयर में फैला हुआ है जबकि 17 बालू घाट 5 हेक्टेयर से बड़ा जबकि दो बालू घाट पांच हेक्टेयर से कम है.

6 अक्टूबर तक बालू घाट के नीलामी में भाग लेने के लिए खरीदार आवेदन जमा कर सकते हैं. सभी बालू घाट ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलाम किए जाने हैं. जिला खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बालू घाट की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने की पुष्टि की है. दरअसल पूरे झारखंड में सबसे अधिक पलामू के इलाके में महंगी बालू की घाट है. लंबे अरसे से पलामू की इलाके में बालू के घाटों की नीलामी नहीं हुई है.